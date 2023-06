La Serbie limoge un ministre anti-russe — RT World News

Le gouvernement serbe a décidé à l’unanimité de relever jeudi le ministre de l’Economie Rade Basta de ses fonctions. Basta avait été réprimandé en mars pour avoir exigé des sanctions contre la Russie et avait quitté son parti plus tôt cette semaine pour défendre le « Voie européenne ».

« Je viens de rentrer de la PM Ana Brnabic et elle m’a dit qu’ils devaient me relever à cause de la pression russe », Basta a déclaré à TV Nova après la réunion du cabinet, à laquelle il n’a pas assisté.

Son ancien parti, Serbie unie, a publié une déclaration disant que l’adhésion et le poste de ministre de Basta avaient été révoqués parce que ses déclarations publiques étaient « diamétralement opposé à l’agenda de la Serbie unie et à la politique d’État et nationale du gouvernement serbe ». Basta avait exigé que des sanctions soient imposées à la Russie et appelé tous les ministres du cabinet à se joindre aux manifestations contre le gouvernement à Belgrade, a expliqué le parti.

« Rade Basta n’est plus membre de Serbie unie, et n’est plus ministre du cabinet », a déclaré le chef du parti, Dragan Markovic Palma.















Basta était ministre de l’Économie depuis le remaniement ministériel d’octobre 2022. L’ancien kickboxeur, policier et professeur de gym dirigeait auparavant le service de chauffage central de Belgrade. Il avait une longue histoire de commentaires anti-russes, allant des demandes de fermeture du centre humanitaire d’urgence de Nis aux appels à la réalisation « indépendance énergétique » du gaz naturel russe en construisant une centrale nucléaire avec l’UE et les États-Unis.

Mi-mars, Basta a ouvertement appelé la Serbie à se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie, affirmant que le pays payait une « insupportable » prix de sa politique de neutralité. La Serbie unie a dénoncé ses propos et un autre membre de la coalition au pouvoir a exigé sa démission. Le président Aleksandar Vucic a réprimandé Basta et a déclaré plus tard qu’il devait apporter des changements pour s’assurer que le cabinet était tous sur la même longueur d’onde.

Basta annoncé mardi qu’il avait formé le « European Path Movement », avec l’intention de se présenter aux prochaines élections. Il est le troisième haut responsable pro-occidental à quitter la coalition au pouvoir, après le départ de l’ex-député Dragan Sormaz et de l’ancienne ministre de l’Energie Zorana Mihajlovic du Parti progressiste de Vucic, plus tôt cette année.

Belgrade a résisté aux pressions de Bruxelles et de Washington pour sanctionner Moscou, citant entre autres la divergence entre l’Occident insistant sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine tout en voulant que la Serbie abandonne la sienne en reconnaissant sa province séparatiste du Kosovo comme indépendante.