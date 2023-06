La Serbie libère 3 policiers du Kosovo dont l’arrestation a alimenté les tensions entre les ennemis des Balkans

BELGRADE, Serbie (AP) – Un tribunal serbe a ordonné lundi la libération de trois policiers du Kosovo qui ont été détenus plus tôt ce mois-ci alors que les tensions s’intensifiaient entre les ennemis des Balkans et à la suite des demandes des États-Unis et de l’Union européenne pour qu’ils soient libérés.

Un tribunal de la ville de Kraljevo, dans le centre de la Serbie, a déclaré qu’il libérait les policiers, qui seront autorisés à retourner au Kosovo. Le tribunal a déclaré dans un communiqué que les trois hommes étaient accusés de possession illégale d’armes et d’engins explosifs. Il n’était pas immédiatement clair si l’affaire continuerait en leur absence.

Le Premier ministre kosovar Albin Kurti a tweeté que « nous confirmons que les 3 policiers kidnappés ont été libérés. Même si nous sommes heureux qu’ils puissent retourner dans leurs familles, cet enlèvement constitue une grave violation des droits de l’homme et doit être réprimandé. L’agression serbe doit être tenue pour responsable.

Les trois ont été arrêtés à la mi-juin. La Serbie a déclaré qu’ils étaient entrés dans le pays depuis le Kosovo, tandis que les autorités kosovares ont insisté sur le fait qu’ils avaient été enlevés à l’intérieur du Kosovo et transférés dans une prison serbe.

Le différend avait accru les tensions entre les deux pays qui avaient éclaté dans de récents affrontements violents dans le nord du Kosovo à majorité serbe, faisant craindre une reprise du conflit de 1998-99 au Kosovo qui avait fait plus de 10 000 morts, principalement des Albanais du Kosovo.

La semaine dernière, l’UE a convoqué les dirigeants du Kosovo et de la Serbie à Bruxelles dans le but d’apaiser les tensions. La réunion n’a produit aucune percée car les responsables de l’UE ont exhorté les deux parties à faire un effort immédiat pour désamorcer la situation.

La Serbie et son ancienne province du Kosovo sont en désaccord depuis des décennies, Belgrade refusant de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008.

Les tensions ont de nouveau éclaté à la fin du mois dernier, notamment avec des affrontements violents, après que la police du Kosovo a saisi des bâtiments municipaux locaux dans le nord du Kosovo, où les Serbes représentent une majorité, pour installer des maires de souche albanaise qui ont été élus lors d’élections locales en avril après que les Serbes aient massivement boycotté le vote.

Jovana Gec, Associated Press