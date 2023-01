La Serbie, le Monténégro et la Bosnie font peu pour résoudre le problème des déchets

Année après année pendant les mois d’hiver, le lac près de la ville de Priboj, dans le sud-ouest de la Serbie, se remplit de tonnes de déchets tels que des bouteilles en plastique, des barils rouillés, des animaux morts et même des meubles ou des appareils électroménagers.

C’est parce que la rivière Lim qui se jette dans le lac gonfle pendant les mois d’hiver et balaie les déchets de dizaines de décharges illégales le long de ses rives, alors qu’elle coule du Monténégro à la Serbie.

C’est à peu près la même chose dans la rivière Drina, en Bosnie voisine, dans laquelle finit par couler la Lim. Le problème s’étend sur des décennies et découle d’une mauvaise gestion des déchets et d’un manque général de garanties de protection de l’environnement dans les Balkans.

Les travailleurs qui nettoient les ordures avec de petites grues au lac Potpec cette semaine ont déclaré que les machines tombaient souvent en panne parce qu’il y avait tout simplement trop de déchets. De plus, les grues n’étaient tout simplement pas conçues pour ramasser de gros morceaux de bois ou de lourdes machines à laver dans l’eau.

Les travailleurs disent avoir collecté quelque 10 000 mètres cubes (plus de 353 000 pieds cubes) de déchets depuis début décembre. Mais leur travail est loin d’être terminé car beaucoup plus de déchets s’entassent dans le lac. .

Des responsables de Serbie, de Bosnie et du Monténégro se sont engagés à plusieurs reprises à travailler ensemble pour résoudre le problème affectant leurs fleuves communs, mais peu a été fait en réalité.

Les trois pays aspirent à rejoindre l’Union européenne et devraient faire davantage pour protéger leur environnement si leurs candidatures à l’adhésion doivent avancer. Un autre problème urgent est le niveau extrêmement élevé de pollution de l’air qui affecte un certain nombre de villes de la région.

Le problème des déchets est évident partout – des tas de déchets parsèment les collines et les vallées, les routes bordées de déchets et les sacs en plastique se tordent des branches des arbres. Le problème est aggravé par le fait que les déchets collectés sont simplement jetés dans une décharge et que les matières recyclables ne sont presque jamais séparées.