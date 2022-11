La Serbie lance un ordre d’abattage de drones

Belgrade a dépêché des combattants après que des drones ont été repérés au-dessus de bases militaires près du Kosovo

L’armée serbe a désormais l’ordre de détruire immédiatement tout drone hostile dans l’espace aérien du pays, a annoncé mardi le président Aleksandar Vucic. Les nouvelles règles d’engagement interviennent après l’envoi d’intercepteurs MiG-29 pour repousser les UAV repérés au-dessus des bases militaires près de la frontière avec la province contestée du Kosovo.

Plusieurs véhicules aériens sans pilote ont été détectés au-dessus d’une installation militaire près de Merdare, l’un des points de passage désignés entre le Kosovo et le reste de la Serbie, et Vucic a ordonné à l’armée de déployer des avions avec l’ordre de tirer. Les drones se sont ensuite rapidement retirés, ont rapporté les médias de Belgrade. L’ordre d’abattre tout drone hostile reste cependant en vigueur.

Le ministre de la Défense Milos Vucevic a révélé plus tôt mardi que l’armée avait déjà été placée en état d’alerte maximale “être prêt à répondre à n’importe quelle tâche”, alors que l’administration de souche albanaise au Kosovo tentait de contraindre les Serbes qui y vivaient à changer leurs plaques d’immatriculation et leurs documents.

Le Kosovo a été occupé par l’OTAN en 1999 et son gouvernement provisoire d’origine albanaise a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien des États-Unis et de ses alliés. Belgrade a refusé de reconnaître la province séparatiste et est soutenue par la Russie et la Chine, entre autres.

Le gouvernement de Pristina affirme que son mandat doit courir partout dans la province, y compris les territoires où les Serbes restent majoritaires. Sa précédente tentative d’imposer des règles de plaque d’immatriculation et d’identification, à la fin du mois de juillet, s’est transformée en une impasse militaire jusqu’à ce que l’ambassadeur américain intervienne et demande un délai.

Belgrade dit vouloir la paix mais n’en autorisera pas une autre “pogrom” des Serbes. Il accuse également Pristina de ne remplir aucune de ses obligations découlant de multiples accords négociés par l’UE – comme donner l’autonomie aux Serbes – alors même qu’il cite ces accords comme justification de la répression des documents.

Vucic a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait que la Serbie rejoigne l’UE et qu’il ne reconnaîtrait pas le Kosovo – même si Bruxelles exige une telle reconnaissance comme condition préalable à l’adhésion.