Si l’OTAN reste les bras croisés, la Serbie sauvera son peuple au Kosovo des pogroms, a déclaré Aleksandar Vucic

La force de maintien de la paix de l’OTAN au Kosovo devrait «faire leur travail» dans la protection de la minorité serbe, ou Belgrade le fera unilatéralement, a déclaré dimanche le président serbe Aleksandar Vucic.

Dans une allocution télévisée après avoir rencontré des Serbes du Kosovo, le discours de Vucuc intervient plusieurs jours après l’échec des pourparlers négociés par l’UE entre les dirigeants serbes et kosovars.

Le nœud du différend entre la nation balkanique et sa province séparatiste est la volonté du Kosovo de déclarer invalides les documents d’identité et les plaques d’immatriculation des véhicules serbes sur son territoire. En conséquence, les tensions ont éclaté fin juillet, les Serbes de souche du nord du Kosovo bloquant les routes et érigeant des barricades. Après l’intervention de l’UE, le Kosovo a accepté de reporter les mesures jusqu’au 1er septembre.

“Nous n’avons nulle part où aller, nous sommes coincés», a déclaré Vucic. “Nous sauverons notre peuple de la persécution et des pogroms, si l’OTAN ne veut pas le faire.”

Bien que la Serbie et le Kosovo devraient reprendre les pourparlers, Vucic n’était pas optimiste quant au désamorçage de la crise, arguant que les autorités kosovares à Prishtina ont rejeté tout “solutions de compromis.”

“Nous chercherons un compromis dans les 10 prochains jours mais je crains que le Rubicon ait été franchi depuis longtemps», a-t-il souligné, accusant les autorités kosovares de rechercher «pour finalement chasser le peuple serbe» de la province séparatiste, une déclaration démentie à plusieurs reprises par Prishtina.

Le président serbe a également critiqué l’OTAN pour avoir renforcé sa présence dans le nord du Kosovo, où vivent environ la moitié de tous les Serbes locaux. Selon des médias antérieurs, la Force du Kosovo (KFOR) dirigée par l’OTAN a déployé un nombre important de soldats à deux points de contrôle à la frontière entre la Serbie et le Kosovo, promettant d’intervenir si nécessaire. À l’heure actuelle, environ 3 600 soldats de l’OTAN sont stationnés au Kosovo.

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008. Cependant, la Serbie, ainsi que la Russie et la Chine ont refusé de le reconnaître. Auparavant, Moscou avait accusé l’Occident d’alimenter le conflit entre Belgrade et Pristina et de faire pression sur la Serbie pour qu’elle adopte des sanctions anti-russes soutenues par une grande partie du continent. Le Kosovo a blâmé la Russie pour l’escalade en affirmant que Moscou cherchait à détourner l’attention internationale de son offensive militaire en Ukraine.