La Serbie invitée à s’aligner sur les politiques de l’UE — RT World News

Le Parlement européen dit regretter le faible niveau de conformité de Belgrade avec la position du bloc sur la Russie

Le Parlement européen a adopté une résolution appelant la Serbie à s’aligner sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne, en particulier celles qui traitent des sanctions contre des pays tiers comme la Russie. Le PE a souligné que le statut de candidat de Belgrade l’oblige à adhérer aux valeurs et aux droits de l’UE, tandis que le président serbe Aleksandar Vucic estime que le bloc est hypocrite.

La résolution, publiée mercredi et basée sur le rapport annuel PESC pour 2022, souligne qu’il est important que les pays des Balkans occidentaux soient pleinement alignés sur les politiques de l’UE. Les auteurs du document ont attiré une attention particulière sur les relations de la Serbie avec la Russie, son absence de condamnation des actions de Moscou en Ukraine et la “conséquences de cette relation dans les Balkans occidentaux.”

Le PE a insisté sur le fait que tout “nouveaux chapitres des négociations d’adhésion” concernant l’adhésion de Belgrade à l’UE, ne devrait être ouverte qu’après “La Serbie renforce son engagement envers les réformes dans les domaines de la démocratie et de l’État de droit.”

La Serbie a également été invitée à normaliser ses relations avec le Kosovo sur la base “reconnaissance mutuelle,” et Belgrade a été réprimandé pour son “modèle continu d’actions d’escalade.” Le PE a réitéré sa position selon laquelle l’indépendance du Kosovo est “irréversible” et a exhorté les cinq États membres de l’UE qui ne l’ont pas encore reconnu à le faire “avec effet immédiat.” Il s’agit notamment de l’Espagne, de la Slovaquie, de Chypre, de la Roumanie et de la Grèce.















Vucic a qualifié la résolution d’hypocrite et l’a qualifiée d’exemple parfait de la “éhonté” comportement.

“Ils ont organisé une sécession violente de notre territoire. Jusqu’où ce comportement éhonté a-t-il pu aller ? Je n’ai pas les mots.” Vucic en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, mercredi.

“Tout ce que j’ai entendu, personne ne veut entendre ou voir qu’il y a un point de vue différent, la seule chose qui les intéresse, c’est un Kosovo indépendant, des sanctions contre la Russie, il n’y a pas d’opposition”, il ajouta.

Le ministre serbe des Affaires étrangères, Ivica Dacic, a également condamné le rapport et déclaré que “Avant de sermonner la Serbie sur son échec à s’aligner sur la politique étrangère de l’UE, le PE devrait s’aligner sur les principes fondamentaux du droit international concernant la protection de l’intégrité territoriale des États du monde.”

L’OTAN a pris le contrôle du Kosovo en 1999, après des bombardements de plusieurs mois sur la Serbie au nom d’insurgés albanais. Le gouvernement provisoire de la province a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien des États-Unis et de l’UE. Avec le soutien de la Russie et de la Chine, la Serbie a résisté aux pressions pour la reconnaître depuis.