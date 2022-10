La Serbie furieuse contre les dernières sanctions anti-russes

Bruxelles ne se préoccupe que de “vengeance contre les nations libres”, a déclaré le ministre serbe de l’Intérieur Aleksandar Vulin

Le gouvernement serbe a critiqué le dernier paquet de sanctions de l’UE visant les exportations de pétrole de la Russie, le décrivant comme le “Premier paquet de sanctions de l’UE” contre la Serbie.

Les restrictions sur le transport maritime du pétrole russe le rendraient trop cher pour la Serbie et affecteraient gravement l’économie du pays, ont déclaré jeudi des responsables gouvernementaux. Dans une déclaration cinglante, le ministre serbe de l’Intérieur, Aleksandar Vulin, a appelé l’UE “le lieu de notre future humiliation et de nos souffrances.”

Belgrade sera désormais “obligé d’acheter du pétrole irakien plus cher et donc de perdre des centaines de millions d’euros”, a-t-il soutenu, accusant la Croatie voisine, qui est un État membre de l’UE, de faire pression pour les nouvelles mesures.

Vulin a dit que le seul “cohérent” caractéristique de la politique de l’UE est « revanche sur les nations libres », et a décrié le fait que les nations des Balkans occidentaux n’avaient pas été exemptées de la dernière série de mesures anti-russes.

L’UE “n’a pas introduit le huitième paquet de sanctions contre la Russie, mais le premier paquet de sanctions contre la Serbie”, dit le ministre. Il a fait valoir que c’était la raison pour laquelle “mieux vaut être un pays militairement et politiquement neutre” plutôt qu’un membre d’un club des nations qui permet “[psychological] complexes » de ses membres pour diriger le spectacle.

Le Premier ministre serbe, Ana Brnabic, a également critiqué les nouvelles sanctions, affirmant qu’elles avaient été introduites “au détriment des vies et du niveau de vie” de tout le peuple serbe. “Cela nous coûtera des centaines de millions d’euros” Brnabic a déclaré à la chaîne de télévision serbe Happy TV.

“Ce qu’ils pensaient qu’ils feraient à la Russie, ils nous l’ont fait mercredi, parce que nous dépendons de l’oléoduc en Croatie”, a ajouté le Premier ministre, accusant Bruxelles de “utiliser l’énergie pour le chantage politique et la vengeance.”

Jeudi, l’UE a annoncé le huitième paquet de restrictions à l’encontre de la Russie, qui comprend un plafonnement des prix et “autres restrictions” sur le transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers russes vers des pays tiers. La Serbie importe du pétrole russe par voie maritime via un terminal portuaire croate sur l’île de Krk, d’où il est ensuite transporté via un oléoduc vers le territoire serbe.

Les nouvelles mesures rendraient ces importations plus chères d’au moins 20 %, selon les médias serbes. En juin, le président serbe Aleksandar Vucic a averti que la Serbie ne serait pas en mesure d’importer du pétrole russe après le 1er novembre en raison des sanctions de l’UE.