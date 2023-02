Belgrade est sur le point de maintenir son statut neutre et ne rejoindra pas l’alliance dirigée par les États-Unis, a déclaré le président Aleksandar Vucic

La Serbie maintiendra son statut militairement neutre et ne cherchera pas à rejoindre l’OTAN dirigée par les États-Unis, a déclaré jeudi le président Aleksandar Vucic. Il a fait ces remarques lors d’une session parlementaire spéciale consacrée aux négociations concernant la région sécessionniste serbe du Kosovo et le plan de réconciliation conçu par l’Occident.

« Ce matin, j’ai entendu des bêtises de faux patriotes disant que nous conduisons la Serbie vers l’intégration atlantique. Nous ne le faisons pas. Nous continuerons à maintenir notre neutralité militaire et, contrairement à ceux qui ont détruit notre armée, nous construisons notre armée », dit Vucic.

Cependant, le président a reconnu que la Serbie est “entouré de pays membres de l’OTAN”, ce qui rend très difficile de rester non aligné. Belgrade continuera à demander l’adhésion à l’UE, ce qui est “vital” pour le pays, a ajouté Vucic.

« L’adhésion à l’UE est d’un intérêt vital pour nous. On ne peut pas fonctionner sans alliés », il a dit. “Ce n’est pas ce que nous gagnons, c’est ce que nous perdrons.”















Une proposition d’accord entre la Serbie et le Kosovo, qui a été présentée à la fin de l’année dernière, envisage l’accélération du processus d’adhésion de la Serbie à l’UE en échange de la reconnaissance de facto de l’indépendance de la région par Belgrade. La Serbie serait tenue d’accepter l’adhésion de la province séparatiste à des organisations internationales telles que l’ONU, l’UE et l’OTAN.

Jusqu’à présent, Belgrade a résisté à l’accord, mais l’Occident continue de faire pression. La semaine dernière, Vucic a déclaré l’accord « contient à peine quelque chose dont nous serions heureux », déplorant la réticence de l’Occident à rechercher un compromis. Dans le même temps, il a déclaré que le refus de Belgrade entraînerait l’arrêt par l’UE de tous les processus d’intégration, la réimposition d’un régime de visas, l’arrêt de tous les nouveaux investissements et le retrait de tous ceux en cours.

“Nous avons le choix suivant : soit, d’un côté, l’isolement, des sanctions d’une sorte ou d’une autre, mais il n’y a pas de pires sanctions que le retrait des investissements, dont on m’a directement parlé à trois reprises”, dit Vucic. Le Kosovo s’est séparé de la Serbie à la fin des années 1990 après que l’OTAN a mené une campagne de bombardements contre Belgrade en 1999.

Washington et nombre de ses alliés ont reconnu le Kosovo comme un État souverain après que son parlement a voté pour déclarer l’indépendance officielle en 2008, mais Belgrade elle-même et des nations comme la Russie et la Chine ne l’ont pas fait.