Faire des concessions à l’Occident est une pente glissante, affirme le président Aleksandar Vucic

Si Belgrade cède à la pression de l’UE et impose des sanctions à la Russie, elle serait alors obligée de reconnaître le Kosovo comme un État indépendant, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic. Il a exprimé sa déception face au manque de progrès concernant l’intégration européenne lors d’une interview avec TV Pink la semaine dernière.

La Serbie a coopéré aux demandes de Bruxelles, notamment en livrant des personnes soupçonnées de divers crimes commis pendant les guerres des Balkans, mais n’a pas reçu grand-chose en retour, a affirmé le président.

« Nous avons remis [former Yugoslav leader Slobodan] Milosevic, peu importe ce que nous pensions de lui. Pourquoi avons-nous dû abandonner le président? Sommes-nous devenus membre de l’UE après cela ? Il a demandé.

Vucic a également évoqué l’assassinat du Premier ministre serbe Zoran Dindic, qui aurait été visé en raison de sa coopération avec les procureurs internationaux. Vucic a déclaré qu’il n’était pas sûr que ce meurtre soit purement une affaire domestique. Dindic a été abattu en 2003 par un ancien tireur d’élite des forces spéciales yougoslaves.

La Serbie a fait à plusieurs reprises ce qu’on lui demandait, mais les promesses d’intégration européenne se sont avérées “faux,” dit Vucic. C’est pourquoi il rejette les appels de Bruxelles à des sanctions anti-russes depuis plus de 100 jours, a-t-il ajouté.

“Si nous imposons des sanctions maintenant, on nous dira que c’est le moment de régler le Kosovo”, a-t-il ajouté. dit Vucic.

La Serbie a retiré ses troupes du Kosovo en 1999 après que l’OTAN est intervenue pour soutenir les séparatistes armés albanais locaux, bombardant Belgrade et d’autres villes. Des casques bleus de l’OTAN ont depuis été déployés dans la région, qui a finalement déclaré son indépendance et demandé la reconnaissance de Belgrade en 2008. Avec le soutien de la Russie et de la Chine, la Serbie a résisté aux pressions américaines et européennes en ce sens.

L’UE s’est jointe à la campagne américaine pour sanctionner la Russie en représailles à la crise en Ukraine. Belgrade, historiquement alliée à Moscou, subit des pressions de la part de Bruxelles pour « aligner » sa politique étrangère sur le bloc européen, auquel la Serbie souhaite éventuellement adhérer. Vucic avait précédemment lié le rejet par son gouvernement des demandes occidentales au conflit sur le Kosovo.