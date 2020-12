Le Monténégro a accusé l’ambassadeur serbe Vladimir Bozovic «d’ingérence dans les affaires intérieures du Monténégro» et a ordonné son expulsion le 28 novembre après avoir décrit la décision des autorités monténégrines en 1918 de s’unifier à la Serbie comme une forme de «libération».

Bozovic a prononcé ses commentaires lors d’une réunion d’une association représentant les Serbes du Monténégro, considérée comme un espace convivial pour de telles discussions. Bozovic, qui a une histoire de déclarations et d’actions provocantes sur ce sujet, a évalué la décision de 1918 comme une «libre expression de la volonté du peuple de s’unir à la Serbie fraternelle», selon un rapport de la BBC.

Dans un mouvement diplomatique réciproque, la Serbie a presque immédiatement expulsé l’ambassadeur du Monténégro, Tarzan Milosevic, après que le Monténégro ait donné à l’envoyé de la Serbie Bozovic 72 heures pour partir. Le 29 novembre, la première ministre serbe Ana Brnabic a toutefois annoncé que l’expulsion avait été annulée et a fait des ouvertures diplomatiques conciliantes.

Le Monténégro est indépendant depuis un référendum en 2006 et a déjà rejoint l’OTAN. Le Monténégro et la Serbie négocient séparément les dispositions de leur éventuelle adhésion à l’UE depuis 2012 et 2014, respectivement, avec des objectifs théoriques pour l’achèvement d’ici 2024-25.

Certains analystes considèrent que l’accent mis sur cette question, du moins à Belgrade, visait à détourner temporairement l’attention de la crise croissante du COVID-19 en Serbie et à détourner les critiques croissantes de la gestion de crise du gouvernement.

Le Premier ministre désigné du nouveau gouvernement au Monténégro, Zdravko Krivokapic, dont la coalition est dominée par les partis pro-serbes, a critiqué la décision du gouvernement sortant, l’accusant d’approfondir les divisions entre Serbes et Monténégrins quelques jours avant son entrée en fonction en décembre. 4. Cette coalition a remporté de justesse les élections en août mais n’a pas fait campagne sur des thèmes anti-occidentaux. Ses priorités incluent l’économie, la lutte contre le coronavirus et le «véritable État de droit».

On ne sait toujours pas quand et si le nouveau Premier ministre Krivokapic choisira d’accueillir à nouveau l’envoyé de la Serbie à Podgorica, bien qu’il soit peu probable qu’il fasse face à une forte opposition.