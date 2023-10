La Serbie et le Kosovo pourraient facilement sombrer dans la guerre, préviennent les analystes

La police du Kosovo continue d’assurer la sécurité avec des activités de recherche, de patrouille et de contrôle dans la région après l’affrontement mené par le politicien serbe du Kosovo Milan Radoicic à Banjska, ville du nord du pays, le 24 septembre, au poste frontière de Jarinje avec la Serbie à Zvecan, au Kosovo. le 3 octobre 2023. Les affrontements ont éclaté dans le village lorsqu’un groupe de Serbes armés a bloqué un pont avec deux camions. Une fusillade a éclaté après que le groupe a ouvert le feu sur la police, faisant un mort et un autre blessé. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

La guerre en Ukraine, qui en est désormais à son 20e mois, reste au centre des préoccupations des puissances occidentales qui cherchent à aider Kiev à restaurer son intégrité territoriale. Entre-temps, cependant, les tensions se sont intensifiées dans une autre partie de l’Europe qui reste très instable suite à un conflit brutal et complexe qui a éclaté dans les années 1990. Les analystes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les relations entre la Serbie et le Kosovo – tendues dans le meilleur des cas – soient devenues de plus en plus hostiles ces derniers mois. Des violences ont éclaté dans le nord du Kosovo en septembre et Belgrade a répondu par un renforcement militaire à sa frontière avec son voisin. On craint désormais que l’instabilité dans cette région du sud-est de l’Europe ne débouche sur un conflit armé alors que le monde est distrait par la guerre en Ukraine. Compte tenu du contexte politique et sécuritaire actuel, les analystes estiment qu’une flambée de violence dans le nord du Kosovo « devrait sonner l’alarme ». « La résolution du différend entre le Kosovo et la Serbie n’est plus seulement une question politique, mais une grave question de sécurité pour la région et pour l’Europe », ont déclaré Engjellushe Morina et Majda Ruge, responsables politiques au Conseil européen des relations étrangères (ECFR). écrit la semaine dernière. « Pour les Etats-Unis et l’UE, le choix n’est plus seulement entre l’échec et le succès du dialogue, mais entre la stabilité et une nouvelle escalade de la violence. Cette dernière solution est très probable à moins qu’ils ne reconnaissent enfin le rôle de Belgrade dans la déstabilisation du Kosovo et n’adoptent une approche ferme. pour le contrer. »

Hostilité ouverte

L’animosité de longue date entre la Serbie et le Kosovo s’est transformée en hostilité ouverte dans le nord du Kosovo ces derniers mois. Le nord du Kosovo, frontalier avec la Serbie, est majoritairement serbe alors que le pays dans son ensemble se situe aux alentours de 93 % d’origine albanaise. Belgrade, la capitale serbe, ne reconnaît pas son voisin comme un État indépendant. Les élections locales du printemps, qui ont vu des Albanais de souche élus dans un certain nombre de municipalités du nord du Kosovo, ont été un tournant majeur. Les résultats ont provoqué l’indignation de la communauté ethnique serbe de la région, qui avait boycotté les votes, affirmant que leurs revendications pour plus d’autonomie n’avaient pas été satisfaites.

Des membres d’une unité spéciale de la police du Kosovo montent la garde dans une zone autour du monastère de Banjska, à Banjska, au nord du Kosovo, à environ 15 km de la frontière avec la Serbie, le 27 septembre 2023. Stringer | Afp | Getty Images

Les tensions se sont encore intensifiées au cours de l’été et ont éclaté fin septembre à la suite d’une fusillade entre un groupe lourdement armé de Serbes de souche et les forces de police spéciales du Kosovo dans le village de Banjska, au nord du Kosovo, au cours duquel un policier et trois hommes armés ont été tués. L’OTAN mène une mission de maintien de la paix au Kosovo depuis 1999, à la suite d’un conflit sanglant entre les Albanais de souche opposés aux Serbes de souche et le gouvernement de Yougoslavie en 1998. L’alliance militaire a réagi à l’incident de septembre en déployant des troupes de maintien de la paix supplémentaires dans la région, tandis que la Serbie a renforcé sa présence militaire le long de sa frontière avec le Kosovo. Le déménagement a suscité l’inquiétude des responsables américains et européens qui ont exprimé leur profonde inquiétude à cause de la violence et du renforcement « sans précédent » des forces militaires là-bas, comme l’a décrit la Maison Blanche. La Serbie a nié l’augmentation des mobilisations militaires près de la frontière du Kosovo et a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’envahir. Cependant, plus tôt cette semaine, De hauts responsables militaires serbes ont déclaré que le nombre de soldats le long de la frontière avait été réduit de moitié, à environ 4 500admettant qu’ils avaient renforcé la présence militaire pour la porter à environ le double de ce chiffre à la suite des violences à Banjska.

Le ministre serbe de la Défense, Milos Vucevic, et le chef d’état-major serbe Milan Mojsilovic tiennent une conférence de presse conjointe sur les affrontements dans le nord du Kosovo la semaine dernière, à Belgrade, en Serbie, le 2 octobre 2023. Mojsilovic a déclaré que le nombre de soldats à la frontière du Kosovo avait été réduit à 4,500 à partir de 8 350. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Le président serbe Aleksandar Vučić a également cherché à rassurer l’Occident, disant au Financial Times dans une déclaration le week-end dernier, il n’avait pas l’intention d’ordonner aux forces militaires de traverser la frontière du Kosovo, affirmant que cela serait contre-productif pour les aspirations de Belgrade à adhérer à l’UE. « Pourquoi cela serait-il bénéfique pour Belgrade ? » Vučić a déclaré. « Quelle serait l’idée ? Détruire notre position que nous construisons depuis un an ? Détruire cela en un jour ? La Serbie ne veut pas de guerre », a-t-il déclaré, selon le journal. Malgré ces assurances, les analystes de la défense affirment que la situation dans la région est comme une poudrière, avec le potentiel de s’enflammer à la moindre étincelle. « A partir de zéro guerre terrestre en Europe, nous pourrions en envisager deux très prochainement », a déclaré lundi Ian Bremmer, fondateur du groupe Eurasia, dans une note. Il a comparé ces tensions au récent conflit fulgurant entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui a culminé le mois dernier avec la prise par l’armée azerbaïdjanaise de la région contestée du Haut-Karabakh lors d’une offensive rapide avec peu d’intervention extérieure. « Vous avez un statu quo qui couve depuis longtemps et qui n’est pas viable, qui est remis en question par l’armée dominante, qui cherche à voir si quelqu’un d’autre s’en soucie suffisamment pour intervenir », a déclaré Bremmer. « Dans ce cas, il s’agit de l’OTAN – moins distraite que la Russie et bien plus susceptible d’intervenir directement – ​​mais les perspectives d’une invasion se sont considérablement accrues ces derniers jours. »

Les Serbes du Kosovo allument des bougies alors qu’ils se rassemblent à Mitrovica pour commémorer les membres de groupes armés tués lors d’un affrontement avec la police dans le village de Banjska, le 26 septembre 2023. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Engjellushe Morina et Majda Ruge au groupe de réflexion ECFR dit la semaine dernière que « des incidents violents dans le nord ont sapé le processus de dialogue déjà difficile entre la Serbie et le Kosovo au cours de l’année dernière ». « Le président serbe Aleksandar Vucic a utilisé la violence pour contester l’autorité du Kosovo dans le nord et faire pression en faveur de l’autonomie des quatre municipalités du nord, ce qui permettrait à la Serbie d’interférer dans les affaires intérieures du Kosovo par l’intermédiaire de ses mandataires. » Morina et Ruge ont noté que Vucic caractérisé le dernier incident violent survenu dans le nord du Kosovo comme un acte légitime de résistance de la part des Serbes locaux, mais que le type et la quantité d’armes saisies après l’incident « suggèrent qu’il s’agissait d’une opération de combat plus vaste et coordonnée visant à déstabiliser la région ».

« L’optique est troublante »

Le Kosovo enclavé, entouré par la Serbie, la Macédoine du Nord, l’Albanie et le Monténégro, se trouve au cœur de tensions ethniques dans les Balkans depuis des siècles, mais l’éclatement de la fédération socialiste de Yougoslavie en 1992 a déclenché l’un des plus récents conflits d’Europe. , les conflits les plus meurtriers.

Un Albanais du Kosovo passe devant des photos de victimes exposées sur un mur du cimetière du village de Krusha e Madhe, au Kosovo, le 26 mars 2021, dans le cadre des commémorations marquant le 22e anniversaire du massacre de Krusha. Le massacre de Krusha a eu lieu pendant la guerre du Kosovo, les 25 et 26 mars 1999, l’une des premières régions touchées par les forces serbes, après une campagne de bombardements de l’OTAN visant à mettre fin à la violente répression contre les Albanais de souche de la province. Armend Nimani | Afp | Getty Images

Les tensions entre la Serbie et les Albanais de souche ont culminé avec la guerre du Kosovo de 1998 entre les forces yougoslaves, dirigées par la Serbie, et un groupe rebelle albanais du Kosovo qui s’opposait aux autorités serbes et aux politiques d’oppression du dirigeant serbe Slobodan Milošević. Des centaines de milliers d’Albanais du Kosovo ont été déplacés par le conflit et de nombreux crimes de guerre ont été commis par les deux camps, même si la majorité a été attribuée aux forces gouvernementales serbes et yougoslaves. Le conflit a pris fin lorsque l’OTAN est intervenue en 1999, lançant des frappes aériennes contre les forces armées yougoslaves jusqu’à leur retrait du Kosovo. La campagne de bombardements aériens de l’OTAN reste controversée à ce jour, même si on lui attribue la fin de la guerre.

Le bâtiment bombardé du ministère yougoslave de la Défense n’est toujours pas réparé à Belgrade, en Serbie, le 23 mars 2015. Le ministère yougoslave de la Défense était le département gouvernemental chargé de défendre la République fédérale de Yougoslavie contre les menaces militaires internes et externes. Le bâtiment a été bombardé par les forces de l’OTAN le 7 mai 1999. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Le Kosovo s’est déclaré indépendant de la Serbie en 2008, une proclamation que la Serbie a rejetée, et les tensions couvent depuis lors, non aidées par l’élection de dirigeants nationalistes en Serbie (le président Vučić) et au Kosovo (le Premier ministre Albin Kurti). Néanmoins, la Serbie aspire à rejoindre l’UE et il est peu probable qu’elle veuille mettre cela en péril ou tenter une réponse directe de l’OTAN, selon Andrius Tursa, conseiller pour l’Europe centrale et orientale du cabinet de conseil Teneo. « Une offensive militaire directe de l’armée serbe sur le nord du Kosovo est très improbable en raison de la présence des soldats de maintien de la paix de l’OTAN et du risque de sanctions occidentales punitives résultant d’une telle action », a déclaré mardi Tursa dans une note. « [But] D’un point de vue politique, les bruits de sabre à l’heure où Belgrade est confrontée à des questions inconfortables autour de l’attaque de Banjska ont accru la perception occidentale de la Serbie comme acteur déstabilisateur. »

Une voiture passe devant un graffiti indiquant « Merci à l’OTAN » et arborant le drapeau américain près du village de Stagovo, le 24 mars 2019. Il y a vingt ans, l’OTAN a lancé une campagne de bombardement de 78 jours sur la Serbie qui a finalement conduit à une victoire des séparatistes. Albanais du Kosovo qui étaient en guerre contre le régime serbe de Slobodan Milosevic. Armend Nimani | Afp | Getty Images