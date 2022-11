La Serbie et le Cameroun préparent un thriller pour la Coupe du monde

Le score s’est terminé 3-3 lors de la rencontre du groupe G au Qatar

La Serbie et le Cameroun ont disputé une rencontre palpitante de Coupe du monde au Qatar qui s’est terminée 3-3 et laisse les chances des deux équipes d’atteindre les huitièmes de finale suspendues à un fil.

Lors d’un match chaotique au stade Al Janoub lundi, la Serbie menait 3-1 avant que le Cameroun ne revienne dans le match avec deux buts en l’espace de trois minutes en seconde période.

Le résultat laisse les deux équipes à un point en deux matchs au Qatar, après que la Serbie a perdu son match d’ouverture contre le Brésil et que les Africains ont subi une défaite face à la Suisse.

Le Brésil affrontera les Suisses plus tard lundi, les deux équipes sachant qu’une victoire scellerait leur place dans les huitièmes de finale avec un match à perdre.

Le Cameroun et la Serbie, cependant, seront conscients que leurs espoirs d’atteindre les 16 derniers dépendent de la victoire de leurs derniers matchs du Groupe G vendredi, lorsque les Serbes affronteront la Suisse et le Cameroun affronteront le Brésil.

Les deux équipes étaient épuisées après une rencontre passionnante.

© François Nel / Getty Images



La rencontre de lundi à Al Wakrah était parmi les meilleures que la Coupe du monde du Qatar ait produites.

Après le bouleversement de la perte du gardien de premier choix Andre Onana avant le coup d’envoi à la suite d’une dispute signalée avec l’entraîneur Rigobert Song, c’est le Cameroun qui a pris les devants à la 29e minute lorsque Jean-Charles Castelletto a retourné le ballon au deuxième poteau après un film.

La Serbie a renversé le match dans le temps additionnel de la première mi-temps, d’abord lorsque Strahinja Pavlovic a dirigé une tête bien placée sur un centre de Dusan Tadic, puis lorsque Sergej Milinkovic-Savic a frappé un superbe effort dans le coin inférieur du but de Devis Epassy. un peu plus de deux minutes plus tard.

Selon les statisticiens du football Optale doublé rapide a fait de la Serbie la première équipe de l’histoire de la Coupe du monde à marquer deux fois en l’espace du temps additionnel de la première mi-temps.

Les choses s’amélioraient pour la Serbie huit minutes après le début de la seconde mi-temps quand Aleksandar Mitrovic a couronné un brillant coup d’équipe en balayant le ballon à la maison.

Mais tout comme la Serbie l’avait fait en première mi-temps, le Cameroun a riposté deux fois en l’espace de trois minutes.

Vincent Aboubakar a récupéré le ballon sur Vanja Milinkovic-Savic dans le but serbe avec une finition intelligente à la 63e minute qui a été dégagée après un contrôle VAR après des soupçons de hors-jeu.

Les Camerounais étaient à égalité à la 66e minute lorsque l’attaquant du Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting a marqué à la maison après un bon travail d’Aboubakar.

Le Cameroun a sauvé le nul grâce à Eric Maxim Choupo-Moting.

© Pablo Morano / Agence BSR / Getty Images



Aucune des deux équipes n’a été en mesure d’ajouter à leur bilan dans une rencontre passionnante qui laisse les deux nations désespérément besoin d’une victoire lors du dernier tour des matchs de la phase de groupes si elles veulent avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.