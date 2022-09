La Serbie et la Russie, candidats à l’UE, signent un accord de politique étrangère

La Serbie a signé un accord avec la Russie pour des “consultations” mutuelles sur les questions de politique étrangère, ont rapporté samedi les médias du pays des Balkans.

Le ministre serbe des Affaires étrangères, Nikola Selakovic, a signé l’accord vendredi avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en marge de la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où la plupart des délégations occidentales ont évité le chef de la diplomatie russe lors de l’invasion de l’Ukraine par le pays.

Le plan de consultation couvert par l’accord devrait durer deux ans, a indiqué vendredi le ministère serbe des Affaires étrangères dans un communiqué. La Serbie est officiellement candidate à l’adhésion à l’Union européenne, mais le gouvernement entretient des relations avec la Russie.

Bien que la Serbie ait déclaré qu’elle soutenait l’intégrité territoriale de l’Ukraine, le gouvernement a refusé à plusieurs reprises de se joindre aux sanctions occidentales contre ses alliés slaves à Moscou. L’alignement des politiques étrangères sur l’UE est l’une des principales conditions préalables à l’adhésion au bloc des 27 nations, mais la Serbie a de plus en plus défié les appels à le faire.

Les médias de Serbie et de Russie ont déclaré que le président populiste de Serbie, Aleksandar Vucic, avait rencontré Lavrov à New York et que les deux “avaient souligné l’accent mis sur la poursuite du développement dynamique des relations russo-serbes”.

Des responsables de l’opposition serbe pro-occidentale ont déclaré que la signature du dernier accord avec la Russie est un signe que Vucic, un ancien ultranationaliste, a renoncé à l’adhésion du pays des Balkans à l’UE et le rapproche de Moscou.

Le parti d’opposition centriste SSP a déclaré “qu’il est incroyable” qu’à un moment où la majeure partie du monde regarde avec appréhension les actions de Moscou, la Serbie ait signé un accord de consultation avec un pays “qui viole directement la Charte des Nations Unies et a l’intention d’annexer la territoire.”

Le ministre de l’Intérieur Aleksandar Vulin, porte-parole informel de Vucic, a déclaré dans un communiqué que “l’élargissement de la coopération avec la Russie n’est pas une question de respect du passé mais une décision responsable face à l’avenir”.

La Serbie est importante pour la Russie en tant que moyen de déstabiliser les Balkans et de détourner potentiellement une partie de l’attention du monde de la guerre en Ukraine.