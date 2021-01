La Serbie est la seule nation des Balkans à avoir commencé à vacciner ses citoyens

Des millions de personnes dans l’UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis ont commencé à se retrousser les manches pour recevoir un vaccin contre le coronavirus, mais des millions de personnes vivant dans les Balkans ne s’attendent pas à recevoir le leur de si tôt.

Les citoyens de pays comme la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie et la Macédoine du Nord sont déçus de la lenteur des progrès qui les maintiendra enfermés et leurs économies verrouillées.

Le directeur de l’hôpital général Dr Abdulah Nakas, Ismet Gavrankapetanovic, a exprimé sa déception.

<< Ce qui est profondément décevant pour moi, c'est que nous, en Bosnie-Herzégovine, ne nous attendons à commencer les vaccinations qu'au printemps. Je pense que c'est honteux, nous devons corriger cela dès que possible, et je souhaite appeler toutes les autorités de ce pays. pour amender et corriger cette honte historique. "

L’Albanie et le Kosovo ont tous deux obtenu un demi-million de doses du vaccin Pfizer, mais jusqu’à présent, la Serbie est le seul pays de la région à avoir commencé à vacciner ses citoyens. Les approvisionnements en vaccin Spoutnik V développé par Pfizer et par la Russie ne suffisent pas à déployer des programmes de vaccination de masse.

De nombreux pays des Balkans placent leurs espoirs dans Covax – un programme d’achat mondial mis en place par l’Organisation mondiale de la santé pour garantir des vaccins aux pays les plus pauvres.

L’UE a alloué 70 millions d’euros aux pays des Balkans pour les aider à accéder à un vaccin COVID-19. Et 13 des ministres des Affaires étrangères des pays de l’Est qui bordent les Balkans ont également appelé la Commission à leur offrir une partie de leurs fournitures de vaccins – ils ont déclaré que l’Europe ne serait pas en sécurité tant que ses voisins ne se seraient pas également purgés du virus.

