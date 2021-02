Selon les données les plus récentes, le programme de vaccination contre le COVID-19 de la Serbie, utilisant initialement un vaccin chinois et des quantités symboliques de fournisseurs de pays tiers, domine désormais la région du sud-est de l’Europe, ce qui la place nettement devant même les États membres de l’UE qui s’y trouvent. Les programmes dans les États non membres de l’UE de la région ont mis du temps à démarrer en raison des livraisons minimales de vaccins des fournisseurs occidentaux et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), créant de nouvelles frictions entre les nantis et les démunis de l’Europe; La décision de la Serbie d’utiliser les approvisionnements chinois et bientôt russes la place loin devant tous ses voisins.

L’UE promet un soutien

Chaque jour qui passe, les promesses antérieures de soutien de l’UE et de financement des secours sont de plus en plus considérées comme des exercices de «communication» sans valeur; l’espoir est qu’une fois que la production mondiale de vaccins sera encore accélérée, la demande refoulée de la région pourra être satisfaite, mais cet équilibre ne sera pas atteint avant la seconde moitié de 2021, voire alors.

À la mi-janvier, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, avait informé les États membres de l’UE que la Commission avait pu sécuriser l’approvisionnement en vaccins et pourrait les partager avec ses partenaires des Balkans occidentaux, sans fournir de détails. Il a noté que la Commission se coordonne avec les États membres qui prévoyaient de faire don de vaccins provenant de l’approvisionnement conjoint de l’UE, ainsi que via l’initiative COVAX de l’OMS, elle-même extrêmement lente à lancer mais prévoyant actuellement d’envoyer les expéditions initiales du vaccin AstraZeneca aux pays les plus pauvres plus tard en Février.

La Serbie en tête

Les statistiques maintenant disponibles montrent que la Serbie a administré plus de 640 000 inoculations de Covid à sa population, soit 9,2 doses pour 100 personnes. La Serbie a reçu un million de doses du vaccin Sinopharm en janvier et est devenue le premier pays européen à lancer une campagne de vaccination de masse en l’utilisant. Belgrade a également annoncé son intention de lancer la production nationale du vaccin Spoutnik V initialement formulé en Russie après avoir reçu et administré une petite cargaison de ce vaccin. Le passage réussi de la Serbie à la première place dans la bataille pour l’approvisionnement en vaccins a suscité une controverse dans la région sur la sagesse de dépendre uniquement des fournitures de l’UE et de COVAX, ou si le fait de se tourner vers des amis traditionnels en Russie et en Chine avait plus de sens pour Belgrade et peut-être d’autres.

Les États membres de l’UE de la région avancent dans leurs campagnes de vaccination, mais sont encore largement en retard sur la Serbie. En termes de couverture de la population, la Roumanie à 5 doses pour 100 personnes est la plus proche de la Serbie, suivie de la Slovénie, à 4,7 doses pour 100 personnes, de la Grèce à 4,3 doses, de la Croatie à 2,5 doses et de la Bulgarie à 0,9 doses.

Peu de progrès, voire aucun, ont été signalés par la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro et la Macédoine du Nord en ce qui concerne le lancement de leurs programmes de vaccination, bien que certains de ces pays négocient avec des fournisseurs occidentaux et la Russie pour tout ce qu’ils peuvent obtenir en plus de les commandes COVAX attendues. L’Albanie a reçu une quantité symbolique de 975 doses en janvier d’une source non divulguée et en a envoyé une infime quantité au Kosovo voisin.