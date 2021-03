La Serbie envoie des vaccins à la Bosnie voisine au milieu de la dispute sur les retards de COVAX

La Serbie a livré 10000 vaccins contre le coronavirus à la Bosnie-Herzégovine voisine.

Il survient au milieu d’une dispute sur les expéditions retardées du programme international COVAX, qui a livré la semaine dernière ses premiers vaccins en Afrique.

Néanmoins, les responsables ont admis que le déploiement de COVAX a été plus lent que prévu dans certaines régions en raison de problèmes d’expédition et d’approbation.

COVAX est le plan de distribution de vaccins de l’Union européenne, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de Gavi et d’autres, qui a l’intention de livrer des vaccins aux pays les plus pauvres, quelle que soit leur capacité à les payer.

Mais alors que certains pays plus riches comme Israël, le Royaume-Uni et les États-Unis ont devancé le reste du monde pour vacciner leurs populations, ceux qui dépendent de COVAX ont dû être patients.

Les partisans ont salué une semaine «historique» pour le programme – d’une ampleur sans précédent – pour expédier les vaccins développés en un temps record pour lutter contre la pandémie.

Mais alors que les pays d’Afrique ont désormais reçu plus de 5,7 millions de doses, dont quatre millions au Nigéria, les pays européens en dehors de l’Union européenne attendent toujours l’arrivée de la première de leurs allocations.

La Bosnie a menacé de poursuivre le programme COVAX à moins que ses vaccins n’arrivent comme convenu.

Les 1,2 million de coups qu’il a demandés couvriraient environ un tiers de sa population.

Les membres de la présidence multiethnique de Bosnie ont discuté mardi des problèmes de livraison avec le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La Bosnie signera ce qu’elle a décrit comme la documentation «supplémentaire» demandée par les producteurs de vaccins, selon un communiqué publié après la vidéoconférence. Il a ajouté que la Bosnie avait rempli les conditions d’arrivée et de stockage des jabs.

« Acte de solidarité » de la Serbie

Le président populiste de Serbie, Aleksandar Vucic, s’est rendu dans la capitale bosniaque Sarajevo pour livrer 10 000 vaccins AstraZeneca aux autorités.

L’accouchement est suffisant pour que 5 000 personnes reçoivent les deux doses requises.

Vucic a décrit cette décision comme un acte de solidarité et a appelé à une coopération plus étroite entre les pays des Balkans.

«Nous nous attendions à des vaccins de l’UE, nous ne les avons pas reçus», a déclaré Vucic. «Nous les remercierons lorsque nous recevrons les vaccins du programme COVAX.»

La Serbie a lancé son programme de vaccination en janvier, principalement en utilisant Sinopharm de Chine, ainsi que Pfizer-BioNTech, Sputnik V de Russie et AstraZeneca.

«Le président Vucic nous a fait une offre au moment où les mécanismes internationaux ont échoué et nous l’avons acceptée», a déclaré Sefik Dzaferovic, membre bosniaque de la présidence bosniaque multiethnique.

Le représentant croate, Zeljko Komsic, a ajouté que « si même l’un de ces 5 000 vaccins sauve une vie, cela en vaut la peine. »

La Bosnie et la Serbie ont sollicité l’adhésion à l’Union européenne. La Serbie et les Serbes de Bosnie ont également noué des relations étroites avec la Russie et la Chine.

Retards dans le déploiement de COVAX

Le Dr Seth Berkley de Gavi, l’Alliance du Vaccin, a admis mardi qu’il y avait eu un hoquet dans le projet COVAX.

« Certains des délais ont glissé », a-t-il dit, ajoutant que « le même nombre de doses sera finalement rendu disponible. »

La Côte d’Ivoire et le Ghana ont commencé les vaccinations cette semaine, et la Colombie a reçu des doses via COVAX lundi.

On s’attend à ce que 11 millions de doses soient livrées cette semaine – parmi 237 millions de doses devant être livrées dans 142 pays et territoires d’ici la fin mai.

C’est un calendrier modifié: le mois dernier, GAVI a annoncé son intention de distribuer 336 millions de doses du vaccin développé et produit par l’Université d’Oxford et le fabricant anglo-suédois AstraZeneca – un vaccin pilier du programme COVAX.

COVAX va également recevoir 1,2 million de doses d’un vaccin fabriqué et distribué par le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, qui ont déjà expédié des doses par millions aux pays pour la plupart riches qui l’ont acheté.

Berkley a déclaré que Pfizer avait exigé un «travail supplémentaire» de la part de certains pays à la recherche de son vaccin, entraînant «un retard dans la mise en œuvre de ce vaccin par rapport aux aspirations que nous avions».

Le vaccin Pfizer-BioNTech doit être stocké à des températures ultra-froides, ce qui rend son déploiement complexe dans les pays chauds et les zones rurales, par exemple.

Il a déclaré que la Corée du Sud avait reçu des doses de ce vaccin vendredi, mais n’a pas précisé combien. Il a suggéré que plus est de venir de COVAX.

« Gardez juste à l’esprit que ce sont les tout premiers jours », a déclaré Berkley. « Nous sommes maintenant dans la première semaine de déploiement. »