Le gouvernement serbe a accepté de réintroduire la conscription, abolie il y a 14 ans.

Après une réunion vendredi, le gouvernement a formé un groupe de travail chargé de « examiner les activités et les mesures » L’objectif est de rétablir le service militaire obligatoire de 75 jours pour les hommes. Les femmes pourraient continuer à servir sur une base volontaire.

La réforme contribuera à moderniser les forces armées du pays des Balkans et à renforcer ses défenses contre une éventuelle agression, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic lors d’une cérémonie militaire à Batajnica.

La décision de rétablir la conscription intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Belgrade et sa région séparatiste du Kosovo, où les Serbes locaux protestent contre le gouvernement dirigé par les Albanais. La semaine dernière, le vice-Premier ministre serbe Aleksandar Vulin a mis en garde contre une éventuelle escalade et a déclaré que Belgrade ne resterait pas les bras croisés. « lorsque la violence est utilisée contre les Serbes. »

La Serbie n’est pas membre de l’OTAN, mais maintient des relations de travail avec le bloc dirigé par les États-Unis malgré la campagne de bombardements menée par l’OTAN en 1999 en soutien à une insurrection séparatiste albanaise au Kosovo.

Les responsables de Belgrade ont souligné que la nation continuerait à maintenir « neutralité militaire » face au conflit ukrainien et aux tensions entre l’OTAN et la Russie. La Serbie a également juré de ne pas abandonner ses liens amicaux historiques avec la Russie et a refusé de prendre part aux sanctions occidentales contre Moscou.