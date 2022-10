La Serbie durcit les règles en matière de visas alors que la migration incite l’UE à faire pression

BELGRADE, Serbie (AP) – La Serbie connaît un boom touristique soudain de la part de pays dont les citoyens n’ont jamais eu ses opportunités de visites et de shopping sur leur radar. Cela est dû en grande partie aux règles d’entrée généreuses du pays des Balkans, qui en ont fait une étape clé pour les migrants cherchant à rejoindre l’Europe sans risquer une traversée maritime périlleuse.

Un vol récent de la Turquie à Belgrade – l’un des une demi-douzaine programmés quotidiennement – ​​était rempli de personnes de pays africains et asiatiques qui n’ont pas besoin de visa pour entrer dans le pays européen.

Mais cela est en train de changer alors que la Serbie fait face à la pression de l’Union européenne, à laquelle elle souhaite adhérer, pour introduire des visas pour les pays qui sont devenus une source de migration vers le bloc des 27 nations.

Les responsables de l’UE ont déclaré que des milliers de voyageurs qui sont entrés en Serbie et dans d’autres pays des Balkans occidentaux en tant que touristes ces derniers mois ont fini par demander l’asile dans les pays membres de l’UE.

Le bloc est inquiet car la région des Balkans voyait déjà une augmentation du nombre de personnes du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique se dirigeant vers le cœur prospère de l’Europe où elles espèrent trouver une vie meilleure. L’UE accueille des millions de réfugiés ukrainiens et lutte contre la flambée des prix et la crise énergétique provoquée par l’invasion de son voisin par la Russie.

Espérant atténuer une partie de la pression, l’UE a exhorté la Serbie – ainsi que d’autres pays des Balkans occidentaux souhaitant adhérer à l’UE tels que l’Albanie, la Bosnie et le Monténégro – à aligner leurs règles d’entrée pour les voyageurs sur celles du bloc.

“Nous avons constaté une augmentation significative du nombre de migrants empruntant la route des Balkans occidentaux et, ce qui n’est pas le moindre, nous voyons ceux qui voyagent sans visa via des partenaires des Balkans occidentaux qui viennent également dans l’Union européenne”, a déclaré Ylva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, dit ce mois-ci.

La route des Balkans mène de la Turquie et de la Grèce à travers la Macédoine du Nord et la Bulgarie jusqu’en Serbie et vers les frontières des membres de l’UE, la Hongrie, la Roumanie et la Croatie. Les traversées des Balkans s’intensifient normalement en automne et en hiver, lorsque le mauvais temps ajoute aux dangers d’un voyage déjà périlleux au-dessus de la mer Égée.

La politique de voyage sans visa de la Serbie avec des pays tels que l’Inde, Cuba, la Tunisie et le Burundi a fait de l’aéroport de Belgrade un point d’entrée alternatif pour les migrants de ces pays, qui se dirigent ensuite vers le nord et l’ouest vers l’UE. En juillet, des Indiens sont entrés pour la première fois dans le top 10 des groupes de nationalités demandeurs d’asile, selon l’Office de l’asile de l’UE.

“Maintenant, quand nous voyons ces Cubains, Indiens, Burundais entrer en grand nombre dans l’Union européenne, nous devons bien sûr nous attaquer à ce problème”, a déclaré Johansson.

La Serbie a introduit ce mois-ci des visas pour les ressortissants burundais et a annoncé qu’elle ferait de même avec les Tunisiens le mois prochain, tandis que d’autres pays suivront d’ici la fin de l’année.

L’avocat des droits de l’homme Nikola Kovacevic, qui s’occupe de la migration, a déclaré que la Serbie avait un problème similaire en 2016-18, lorsqu’elle a été forcée d’introduire des visas pour les Iraniens.

Mais il a ajouté que les faux touristes forment une petite fraction des migrants qui traversent les Balkans.

“En termes de nombre, (ils) ne peuvent même pas être comparés au nombre de personnes qui utilisent encore des routes terrestres irrégulières”, a déclaré Kovacevic.

Il a déclaré que les raisons de l’augmentation de la migration vers l’Europe sont nombreuses : la fin des restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19, l’incertitude mondiale alimentée par la guerre en Ukraine, les pénuries alimentaires et énergétiques imminentes et le changement climatique.

« Cette tendance augmentera tant que les causes profondes de la migration forcée ne seront pas traitées correctement », a ajouté Kovacevic.

La poussée est visible partout en Serbie : les camps d’accueil sont bondés, on peut voir des migrants marcher le long des autoroutes et des voies ferrées, camper le long des frontières avec les pays de l’UE ou dormir dans la rue dans les villes.

Ils passent souvent des semaines, voire des mois, dans les Balkans avant d’entrer dans la zone de voyage sans passeport de l’UE, faisant souvent face à des abus de la part de passeurs et à des refoulements aux frontières.

Dans un centre d’accueil serbe près de la frontière sud avec la Macédoine du Nord, plusieurs dizaines de personnes étaient assises alignées sur un long banc en bois dans une salle de sport, attendant patiemment d’être enregistrées. Ils venaient tout juste d’arriver ce matin-là de Macédoine du Nord.

« C’est une énorme augmentation par rapport à l’année dernière… chaque jour, nous avons 100, 300, 400 nouveaux migrants (dans le camp) », a déclaré Slobodan Savovic, un coordinateur du camp. “Ils viennent à n’importe quelle heure de la journée.”

Savovic a déclaré que la forte tendance à la hausse a commencé il y a environ deux mois, alors que la plupart des arrivées du sud proviennent toujours de Syrie ou d’Afghanistan. Rares sont ceux qui restent en Serbie et y demandent l’asile.

Mohammad Mohammadi, un Afghan de 18 ans, a déclaré qu’il voulait aller en Allemagne. Il a déclaré avoir voyagé de Turquie en Grèce, où il a été arrêté par la police qui lui a ordonné de se déshabiller et a pris des photos.

“Dans mon pays, c’est le combat”, a-t-il déclaré. “J’ai vu se battre.”

Ivana Bzganovic et Jovana Gec, Associated Press