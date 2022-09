La Serbie doit se préparer à des “décisions difficiles” selon les dirigeants de l’UE

Emmanuel Macron et Olaf Scholz veulent que Belgrade se rapproche d’un compromis avec le Kosovo

Les dirigeants français et allemands ont envoyé dimanche une lettre conjointe au président serbe Aleksandar Vucic, l’exhortant à se préparer à “Décisions difficiles” dans le dialogue entre Belgrade et la province séparatiste du Kosovo.

Dans leur correspondance, publiée par le bureau de presse de Vucic, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont déclaré que la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie est primordiale pour la stabilité européenne et balkanique.

“Nous… vous exhortons à faire preuve d’une détermination et d’une volonté maximales pour prendre des décisions difficiles qui favoriseront le dialogue entre le Kosovo et la Serbie sous les auspices de l’UE”, ont-ils écrit, ajoutant que la récente confrontation entre Belgrade et Pristina au sujet des documents d’identité et des plaques d’immatriculation a montré la nécessité de mesures constructives.

Macron et Scholz ont également indiqué avoir dépêché leurs conseillers Emmanuel Bonne et Jens Plotner pour aider Miroslav Lajcak, représentant spécial de l’UE pour les Balkans occidentaux, dans ses efforts diplomatiques.

Les deux dirigeants de l’UE ont soumis la lettre après que le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a annoncé la semaine dernière que la Serbie et le Kosovo avaient atteint un “accord sur la liberté de circulation”. Belgrade, en particulier, a consenti à supprimer les documents d’entrée et de sortie pour les titulaires d’une carte d’identité du Kosovo, et le Kosovo a accepté de ne pas introduire la même chose pour les titulaires d’une carte d’identité serbe, a déclaré Borrell à l’époque.

Lire la suite Accord Serbie-Kosovo conclu

Cependant, les tensions sont toujours vives entre le Kosovo et la Serbie. Alors que les deux parties ont réussi à parvenir à un compromis partiel, le gouvernement du Kosovo insiste pour que les plaques d’immatriculation et les cartes d’identité serbes soient remplacées par celles émises par Pristina.

Dans ce contexte, l’armée serbe a lancé mercredi des exercices près de la frontière administrative avec le Kosovo. Leur calendrier a coïncidé avec la date limite précédente pour changer de plaque d’immatriculation, qui a cependant été repoussée au 31 octobre.

Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008 et a été reconnu par les États-Unis et ses alliés – mais pas par environ la moitié du monde, y compris Belgrade, la Russie, la Chine et plusieurs pays membres de l’UE. Vucic poursuit actuellement une politique de neutralité militaire et n’impose pas de sanctions à la Russie, tout en tentant d’adhérer à l’UE.