Le président serbe Aleksandar Vucic a félicité les citoyens pour avoir rendu plus de 10 000 armes à feu au cours de la première semaine d’une campagne d’un mois visant à rassembler les armes à feu sans licence. Il a également promis « mesures répressives » pour toute personne trouvée avec des armes illégales après la fin de l’amnistie.

Dimanche, Vucic et de hauts responsables de la police ont visité le principal centre de collecte de Smederevo, à environ 50 kilomètres (31 miles) à l’est de Belgrade. Le président a inspecté l’entrepôt avec des rangées de fusils, de pistolets et d’armes automatiques, ainsi que des grenades à main, des mines terrestres et même des lance-roquettes apportés par des citoyens.

« Pourquoi quelqu’un a-t-il besoin d’une arme automatique ? Ou toutes ces armes ? » a déclaré le président aux journalistes, félicitant les citoyens d’avoir volontairement désarmé. Il a déclaré qu’environ la moitié des armes collectées étaient légalement enregistrées et abandonnées par les propriétaires, tandis que les autres étaient sans licence et acceptées sans poser de questions.

« Je suis reconnaissant aux personnes qui ont rendu les armes », Vucic a déclaré, notant que le butin sera envoyé dans des usines d’armes et de munitions pour être éventuellement converti à des fins militaires.

Après le 8 juin, a ajouté le président, le gouvernement sera « cruel » lorsqu’il s’agit de poursuivre la possession illégale d’armes à feu, avec de lourdes amendes et « mesures répressives ».















Vucic a lancé la campagne d’armement après deux fusillades en masse en l’espace de trois jours. Le 3 mai, un élève de 13 ans de l’école élémentaire Vladislav Ribnikar de Belgrade a abattu huit de ses camarades de classe et un agent de sécurité, blessant six autres élèves et un enseignant. Huit autres personnes ont été tuées et 14 blessées dans la municipalité voisine de Mladenovac le lendemain. L’agresseur a été arrêté après une chasse à l’homme de huit heures.

Le gouvernement a également annoncé une répression des champs de tir, car le tireur de l’école en aurait assisté à un avec son père. Les propriétaires légaux d’armes à feu sont confrontés à des examens de leurs licences et à des inspections de police pour voir si les armes sont conservées dans les conditions de sécurité prescrites – et à leur confiscation si ce n’est pas le cas.

La Serbie se classe au troisième rang mondial pour la possession privée d’armes à feu par habitant, après les États-Unis et le Yémen. L’effondrement de la Yougoslavie dans les années 1990 a également laissé un grand nombre d’armements militaires aux mains des civils. Alors que les tentatives précédentes de rassemblement d’armes illégales ont été ternes, le premier jour seulement de la campagne actuelle, les citoyens ont remis 1 500 armes à feu, 50 000 cartouches et environ 100 grenades, lance-roquettes et autres engins explosifs.

Certains critiques ont souligné que le gouvernement croate allié aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale a également cherché à désarmer les Serbes, alors même qu’il les avait rassemblés dans une campagne de meurtres de masse et de génocide.