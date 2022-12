La Serbie déploie des troupes pour la “préparation au combat” à la frontière du Kosovo

La Serbie a placé des troupes prêtes au combat le long de sa frontière avec le Kosovo alors que les tensions montent en flèche et que les divisions ethniques qui couvaient depuis longtemps refont surface.

Le ministre serbe de l’Intérieur, Bratislav Gasic, a déclaré lundi qu’il avait “ordonné la pleine préparation au combat” des troupes à la frontière après avoir été chargé de le faire par le président serbe Aleksandar Vucic.

L’ordre a été émis pour garantir que “toutes les mesures soient prises pour protéger le peuple serbe au Kosovo”.

UN OFFICIER DE POLICE DU KOSOVO BLESSÉ PAR UN HOMME TIRÉ APRÈS UNE PRÉSENCE AUGMENTÉE DE LA POLICE DANS 4 COMMUNES À DOMINATION ETHNIQUE SERBE

Quelques heures plus tard, les Serbes de la ville ethniquement divisée de Mitrovica, dans le nord du Kosovo, ont érigé des barrages routiers pour la deuxième fois depuis août.

Ces mesures interviennent après des mois de tension et d’affirmations selon lesquelles Pristina, la capitale du Kosovo, se prépare à attaquer les Serbes de souche dans ses régions du nord.

Le gouvernement kosovar a accusé mardi la Serbie de tenter de déstabiliser le gouvernement.

“C’est précisément la Serbie, influencée par la Russie, qui a relevé l’état de préparation militaire et qui ordonne l’érection de nouvelles barricades, afin de justifier et de protéger les groupes criminels qui terrorisent… les citoyens d’origine serbe vivant au Kosovo, », a déclaré le ministre de l’Intérieur Xhelal Svecla, selon Reuters.

La Serbie a démenti ces accusations.

Les relations restent tendues entre la Serbie et le Kosovo, majoritairement albanais. Le gouvernement serbe et ses partisans dans le nord du Kosovo ont refusé de reconnaître l’indépendance de Pristina après sa rupture après une guerre d’un an entre 1998 et 1999.

Les forces de sécurité de l’OTAN ont aidé à mettre fin à la guerre et ont depuis maintenu une forte présence de maintien de la paix dans la région.

L’OTAN DIT QU’ELLE EST PRÊTE À INTERVENIR AU KOSOVO SI “LA STABILITÉ EST MENACÉE”

Les États-Unis et plus de 100 pays, dont la majorité des États de l’OTAN, ont reconnu l’indépendance du Kosovo depuis 2008.

Ni la Russie ni la Serbie ne reconnaissent la souveraineté de Pristina et ont œuvré pour empêcher la nation de rejoindre l’ONU.

En août, l’OTAN est de nouveau intervenue pour tenter d’apaiser les tensions après que les Serbes du nord du Kosovo ont érigé des barrages routiers pour protester contre un règlement obligeant tous les Serbes de souche à s’enregistrer pour obtenir des documents gouvernementaux et des plaques d’immatriculation délivrées par Pristina.

Le mandat a ensuite été reporté pour apaiser les hostilités.

“Le Kosovo ne peut pas engager de dialogue avec les gangs criminels et la liberté de mouvement doit être rétablie”, a déclaré lundi le gouvernement du Kosovo, selon Reuters. “Il ne devrait y avoir de barricades sur aucune route.”

Pristina a déclaré qu’elle attendrait que les responsables de l’OTAN interviennent et abattent à nouveau les barricades.

“Nous exhortons toutes les parties à aider à assurer la sécurité et la liberté de mouvement au Kosovo, et à empêcher que des récits trompeurs n’affectent le processus de dialogue”, a déclaré la KFOR, la force de maintien de la paix au Kosovo dirigée par l’OTAN.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.