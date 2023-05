La décision de Belgrade a été déclenchée par les derniers affrontements dans la province séparatiste du Kosovo

Le président serbe Aleksandar Vucic a placé les forces armées nationales en état d’alerte maximale et a ordonné aux unités de se diriger vers la ligne administrative séparant la province séparatiste du Kosovo du reste du pays. Cette décision intervient à la suite d’affrontements entre la police et des manifestants dans une ville à majorité serbe de la région vendredi.

« Un mouvement urgent des forces vers la frontière du Kosovo a été ordonné », Le ministre de la Défense, Milos Vucevic, a confirmé dans une émission télévisée, ajoutant qu’il était clair que « terreur contre la communauté serbe au Kosovo » se poursuit.

Vucevic a déclaré que la sécurité des Serbes au Kosovo-Metohija était menacée par le Premier ministre albanais de la région, Albin Kurti. Il a appelé les citoyens à rester aussi calmes que possible et à ne pas tomber dans les provocations.

Plus tôt dans la journée, les Serbes de la ville de Zvecan avaient affronté la police alors qu’un maire albanais nouvellement élu s’apprêtait à entrer dans ses fonctions après les élections locales. Les votes dans quatre municipalités ont été boycottés par les résidents majoritairement serbes qui ont demandé plus d’autonomie et de représentation et ont considéré les votes comme une tentative de s’emparer des municipalités serbes par des représentants illégitimes. Le taux de participation au vote du 23 avril n’était que de 3,47 %, les habitants déclarant qu’ils ne travailleraient pas avec les nouveaux élus.

Selon les médias locaux, la police de Pristina a utilisé des grenades assourdissantes et tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants qui s’étaient rassemblés devant un bâtiment administratif, tandis que Reuters a rapporté qu’une voiture de police avait été incendiée.

#Serbie Le président Vucic a placé l’armée en état d’alerte au combat et a ordonné à ses unités de se rapprocher de la frontière avec #Kosovo après des affrontements entre manifestants et policiers dans une ville à majorité serbe du Kosovo. Des affrontements dans la ville de Zvecan ont éclaté après qu’une foule s’est rassemblée devant le… pic.twitter.com/XaFEAccBzD – Guy Elster (@guyelster) 26 mai 2023

À Zvecan, l’une des municipalités à majorité serbe du nord du Kosovo, un @Kosovo_Police voiture a été incendiée alors que les Serbes du Kosovo se rebellent contre l’entrée des maires albanais dans les bâtiments de la municipalité à la suite du boycott électoral par les structures alignées sur Belgrade.pic.twitter.com/2sjH2DrXLz – Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) 26 mai 2023

RT Balkan a rapporté qu’une douzaine de personnes ont été admises à l’hôpital avec des blessures mineures.

Vucevic a déclaré à Pink TV que ce dont le président Vucic avait averti la communauté internationale pendant des jours et des semaines était maintenant « s’est avéré être vrai », accusant Pristina d’aggraver les tensions et d’inciter à la terreur contre les Serbes.

« Quelqu’un doit comprendre que ce que fait Albin Kurti nous mène à des lignes rouges et à un effondrement complet du dialogue et à une escalade sur le terrain », dit Vucevic.















Vendredi dernier, Vucic a déclaré que le refus de la Serbie d’acquiescer aux exigences de l’Occident et de reconnaître l’indépendance du Kosovo avait fait de son pays une cible d’ingérence étrangère, mais qu’il « ne jamais se rendre » et serait « Ne les laissez jamais rendre le Kosovo indépendant. »

Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008 avec le soutien des États-Unis et de nombre de ses alliés. La région séparatiste n’est pas reconnue par plusieurs pays, dont la Russie et la Chine, ni par la Serbie elle-même.

L’UE a toutefois demandé à plusieurs reprises que Belgrade reconnaisse et « normaliser » relations avec Pristina si elle veut devenir membre du bloc.