La Serbie dénonce “l’absurdité” de l’Allemagne

Les hauts responsables de Belgrade et de Berlin s’affrontent sur les tensions au Kosovo

Le ministre allemand des affaires étrangères Annalena Baerbock a rejeté le plan de Belgrade de demander le déploiement de troupes serbes au Kosovo comme un “totalement inacceptable” provocation, suscitant des accusations de doubles standards de la part du Premier ministre Ana Brnabic.

« En termes de droit international et de stabilité, sur la base de quels critères décidez-vous [UN Security Council Resolutions] doit être respecté, et lequel doit être ignoré ?… Un niveau d’absurdité époustouflant », Brnabic tweeté le dimanche soir.

En vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, la Serbie a le droit d’envoyer du personnel militaire et de police au Kosovo dans certaines situations, y compris dans le cas où le “une vie paisible et normale” de sa population y devient menacée, a noté Brnabic.

L’importance d’adhérer aux résolutions respectives du Conseil de sécurité de l’ONU “chaque problème” a également été souligné lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 en mai – mais en ce qui concerne la Serbie, l’Allemagne est désormais “en disant explicitement que la résolution 1244 du CSNU… doit être ignorée”, selon Brnabic.

Le président Aleksandar Vucic a déclaré samedi que la Serbie demanderait que ses forces soient déployées au Kosovo dans le cadre d’une répression menée par les Albanais contre la population serbe de la province, même s’il ne doutait pas que l’OTAN rejetterait la demande. Dimanche, Belgrade aurait reçu “assurances” de la KFOR qu’il ne faudrait pas “actions violentes” contre les manifestants.

Baerbock a qualifié les déclarations de Belgrade de provocatrices, tout en félicitant Pristina d’avoir prétendument fait de son mieux pour désamorcer les tensions. « La rhétorique récente de la Serbie a fait le contraire. Suggérer d’envoyer des forces serbes au Kosovo est totalement inacceptable », dit-elle.

La dernière impasse dans le nord du Kosovo, à majorité serbe, a été déclenchée par l’arrestation d’un ancien policier local accusé d’avoir attaqué une patrouille de maintien de l’ordre d’origine albanaise. Au cours du week-end, des manifestants serbes ont érigé des barricades, les autorités de Belgrade accusant l’UE et d’autres bailleurs de fonds du Kosovo de négliger les besoins des Serbes locaux et de ne “faire attention… quand ils sont sur les barricades.”

Entre-temps, Vucic a exhorté les Serbes du nord du Kosovo à “Soyez calme et pacifique et ne tombez pas dans les provocations” et surtout s’abstenir de toute action agressive contre EULEX et la KFOR, les missions dirigées respectivement par l’UE et l’OTAN, stationnées au Kosovo.