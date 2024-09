Les affirmations selon lesquelles Belgrade fournirait à Kiev des chasseurs MiG-29 sont totalement fausses, a déclaré le président Aleksandar Vucic

Les allégations selon lesquelles la Serbie aurait accepté d’envoyer ses chasseurs MiG-29 en Ukraine via la France sont des mensonges inventés et purs et simples, a déclaré le président Aleksandar Vucic.

Plusieurs médias dans les Balkans ont rapporté que l’accord récemment conclu pour l’achat de 12 avions de combat Rafale à Paris impliquait que Belgrade échangeait 36 ​​de ses avions de fabrication russe, qui finiraient ensuite au service de Kiev.

« Nous avons 14 « TwentyNines » qui ont été rénovés, modernisés et opérationnels », Vucic l’a déclaré mercredi, alors qu’il visitait un chantier de construction d’autoroute dans l’ouest de la Serbie.

« Les donner à quelqu’un ? Celui qui dit cela est un menteur et complètement fou. » il a ajouté. « C’est inventé. »

Vucic a noté que la Serbie n’avait pas de MiG-29 opérationnel à un moment donné et a dû organiser un spectacle aérien en 2013 avec des MiG-21, qu’il a appelé « cercueils volants » Six de ces avions ont été donnés par la Russie en 2017 pour remplacer les pertes subies lors de l’attaque de l’OTAN en 1999.

Des rumeurs selon lesquelles Belgrade enverrait des MiG en France circulent. « encore un autre mensonge flagrant », Le ministre de la Défense Bratislav Gasic l’a déclaré mercredi. « Les MiG que possède la Serbie sont serbes et nous ne les donnerons jamais à personne. »

Le vice-Premier ministre Aleksandar Vulin, qui a rencontré le président russe Vladimir Poutine mercredi à Vladivostok, a qualifié la revendication du MiG de « « un mensonge sournois » destiné à ruiner les relations entre Belgrade et Moscou.















La rumeur est apparue la semaine dernière après la visite du président français Emmanuel Macron à Belgrade. La plupart des médias des Balkans l’ont attribuée à l’ancienne députée russe Elena Panina, qui posté sur sa chaîne Telegram.

La propre source de Panina était une autre chaîne Telegram, Médias Octagonqui n’a pas fourni sa propre source pour l’affirmation concernant les MiG serbes. Entre-temps, un article identique dans la forme et le contenu a été publié faire le tour sur les réseaux sociaux ukrainiens, où il a été attribué à « Des Ukrainiens fiables. »

Le gouvernement serbe poursuit officiellement une politique de neutralité militaire et politique. Il souhaite adhérer à l’UE, mais a publiquement refusé la demande de Bruxelles de reconnaître sa province séparatiste du Kosovo comme un État albanais indépendant. Belgrade a également refusé de sanctionner Moscou, malgré les fortes pressions des États-Unis et de l’UE. Tous les voisins de la Serbie, sauf un, sont membres de l’OTAN.