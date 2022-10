La Serbie demande l’aide de l’UE

Belgrade demande de l’aide pour faire face à la crise énergétique

Le président serbe Aleksandar Vucic a demandé samedi à l’UE de fournir un soutien financier aux pays des Balkans dans le contexte de la crise énergétique actuelle, qui a été exacerbée par les sanctions du bloc contre Moscou et une forte diminution des approvisionnements en gaz de la Russie.

S’exprimant à Sofia lors de la cérémonie d’ouverture du gazoduc Grèce-Bulgarie, Vucic s’est adressée directement à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, puisqu’elle était dans l’audience.

“Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien pendant la [Covid-19] crise, mais en ce qui concerne l’argent, nous ne pouvons pas couvrir les coûts du gaz maintenant. Veuillez mettre nos pays des Balkans sur la liste avec les pays de l’UE », a déclaré le président serbe.

Parlant de la nécessité d’une diversification rapide des sources d’énergie, Vucic a souligné l’importance du nouveau gazoduc, qui donnera à son pays, ainsi qu’à la Bulgarie et à la Roumanie, l’accès aux approvisionnements en gaz de l’Azerbaïdjan.

Il a souligné que lorsque le projet a été lancé, personne ne savait « à quel point cela deviendrait important.» Le président a également exprimé l’espoir que l’année prochaine son pays serait en mesure de lancer une interconnexion Bulgarie-Serbie.

Vucic est connu pour ses prévisions sombres sur la crise énergétique. Bien que la Serbie ne soit pas un État membre de l’UE, les approvisionnements énergétiques du pays transitent par des pays qui le sont, ce qui signifie que les sanctions imposées par le bloc à la Russie l’affectent directement. Malgré les ambitions européennes de la Serbie, Vucic s’est opposé aux sanctions contre Moscou et a clairement indiqué que son pays continuerait à dépendre de l’énergie de la Russie. En septembre, cependant, le président serbe a mis en garde contre une “très froid” l’hiver cette année et dit que le prochain “sera polaire pour toute l’Europe.”

Von der Leyen, qui a également pris la parole lors de la cérémonie de samedi, a semblé plus optimiste. Elle a appelé le gazoduc Grèce-Bulgarie “un changeur de jeu” pour la sécurité énergétique de l’Europe, et a déclaré que “Cela signifie la libération de la dépendance au gaz russe.”

Le chef de la Commission européenne a également assuré que “L’Europe aura assez de gaz pour l’hiver.” Cela est devenu possible, a-t-elle dit, grâce à des projets tels que le nouveau pipeline Grèce-Bulgarie, et aussi grâce à l’aide de la Norvège, des États-Unis, de l’Algérie et d’autres pays.

Cependant, les responsables de l’énergie de l’UE semblent avoir une opinion plus proche de celle de Vucic. Vendredi, le commissaire européen à l’énergie Kadri Simson a averti que “ce ne sera pas un hiver facile pour nous, et l’hiver prochain sera encore plus difficile.”