La Serbie déclare avoir réduit sa présence militaire près du Kosovo après que les États-Unis ont exprimé leurs inquiétudes concernant le renforcement des troupes

BELGRADE, Serbie (AP) — L’armée serbe a réduit de près de moitié le nombre de ses troupes stationnées à la frontière avec le Kosovo, ont déclaré lundi de hauts responsables militaires serbes, démentant les informations américaines et autres faisant état d’un renforcement militaire massif à la suite d’une fusillade. il y a plus d’une semaine, qui a tué quatre personnes et fait craindre une instabilité dans cette région instable.

Les effectifs sont désormais à leur niveau « normal » d’environ 4 500 soldats, contre 8 350 à la suite des violences du 24 septembre dans le nord du Kosovo entre des hommes armés serbes lourdement armés et la police du Kosovo, a déclaré le chef d’état-major de l’armée serbe, le général Milan Mojsilovic. lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré que le nombre de soldats dans le passé avait atteint 14 000 soldats et que contrairement à plusieurs fois dans un passé récent, l’armée n’avait pas amélioré son état de préparation au combat, donc « du point de vue militaire, je ne vois aucune raison pour de tels commentaires (critiques) » de la part de des responsables américains et européens.

Mojsilovic et le ministre serbe de la Défense, Milos Vucevic, ont également démenti les informations fournies par des responsables du Kosovo selon lesquelles l’armée serbe aurait formé et armé le groupe d’une trentaine d’hommes impliqués dans la fusillade survenue dans le village de Banjska, au nord du Kosovo, qui a coûté la vie à un policier du Kosovo et à trois insurgés.

Mojsilovic a ajouté que la formation militaire inclut parfois des réservistes serbes du Kosovo, un ancien territoire serbe dont Belgrade ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance de 2008, mais qu’ils ne faisaient pas partie du groupe qui a pris part aux affrontements.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a déclaré sur X, l’ancien Twitter, que les « terroristes qui ont mené les attaques » se sont récemment entraînés dans deux bases en Serbie et que « les attaquants ont bénéficié du plein soutien et de la planification de l’État serbe » avec un plan plus large. « annexer » le nord du Kosovo.

De telles accusations constituent une « insulte intellectuelle », a déclaré Mojsilovic à Belgrade.

L’incident de Banjska a suscité des inquiétudes en Occident quant à une éventuelle instabilité dans les Balkans, alors que la guerre fait également rage en Ukraine. Les responsables américains et européens tentent de négocier un accord visant à normaliser les relations entre la Serbie et le Kosovo après la guerre de 1998-99, à la suite de laquelle l’OTAN est intervenue pour forcer la Serbie à se retirer de la province.

A Bruxelles, le porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano, a déclaré que le renforcement militaire près du Kosovo était « très préoccupant et devait cesser immédiatement ». Stano a appelé à une enquête approfondie sur l’incident du Kosovo, avec la pleine coopération de la Serbie, pays candidat à l’adhésion à l’UE.

« Il n’y a pas de place pour le renforcement des armes et des forces de sécurité sur le continent européen », a déclaré Stano. « Toutes les forces doivent se retirer. »

L’OTAN n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat sur les informations faisant état du retrait de l’armée serbe de la zone frontalière. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a décrit vendredi le mouvement des troupes serbes comme une « mise en scène sans précédent d’artillerie, de chars et d’unités d’infanterie mécanisées serbes avancées ».

L’OTAN a annoncé la semaine dernière qu’elle renforçait sa présence de maintien de la paix au Kosovo en y ajoutant quelque 200 soldats britanniques à la suite de la crise. Le porte-parole Dylan White a signalé dimanche que ce ne serait pas tout, affirmant que « d’autres renforts suivront en provenance d’autres Alliés ».

La KFOR compte déjà environ 4 500 soldats de 27 pays dans le cadre de la mission de maintien de la paix établie après le bombardement de la Serbie par l’OTAN en 1999. Un accord qui a mis fin au conflit définit également les relations avec l’armée serbe et sa présence dans la zone frontalière.

« La coopération avec la KFOR est bonne et continue », a déclaré Vucevic. « L’armée serbe estime qu’une présence supplémentaire d’unités de la KFOR (au Kosovo) et principalement dans les zones où vivent les Serbes améliorerait la situation sécuritaire.

« Si l’armée de la République de Serbie reçoit un ordre du président, en tant que commandant en chef, pour que ses unités entrent sur le territoire du Kosovo-Metohija faisant partie de la République de Serbie, l’armée de Serbie accomplira une telle tâche. de manière efficace, professionnelle et réussie », a déclaré Vucevic, ajoutant que la KFOR serait informée à l’avance d’une telle décision.

Les responsables du Kosovo ont déclaré qu’ils enquêtaient également sur une éventuelle implication russe dans les violences. La Serbie est le principal allié de la Russie en Europe, et l’Occident craint que Moscou ne tente de semer le trouble dans les Balkans pour détourner l’attention de la guerre en Ukraine.

La Serbie insiste sur le fait que les insurgés étaient des Serbes locaux qui en avaient assez du harcèlement constant de la part du gouvernement du Kosovo. Belgrade affirme également qu’au moins un des insurgés tués a été exécuté après avoir été blessé, plutôt que tué dans les combats.

—-

Dusan Stojanovic a contribué.

Jovana Gec, Associated Press