La Serbie conserve le championnat du monde de volleyball féminin

Les champions en titre ont battu confortablement le Brésil en deux sets

L’équipe féminine de Serbie a célébré samedi des championnats du monde consécutifs de volley-ball aux Pays-Bas après avoir remporté une confortable victoire en deux sets contre le Brésil.

La Serbie a traversé le Championnat du monde de volleyball féminin 2022 à Apeldoorn sans défaite pour devenir le sixième pays à remporter la couronne deux fois de suite.

Avec sa capitaine Tijana Boskovic nommée joueuse la plus utile du tournoi, la Serbie s’est imposée 26-24, 25-22, 25-17. Boskovic a également été le meilleur buteur de la finale avec 24 points.

Cependant, le Brésil a fait peur aux champions en menant tôt dans le premier set par un score de 5-2. Après une erreur de Gabriela Guimaraes, cependant, la Serbie a remporté le set 26-24.

TITRES CONSÉCUTIFS POUR LA SERBIE : Boskovic & Team remportent le Championnat du monde 2022. Ils ont battu le Brésil en deux sets (26-24, 25-22, 25-17) pour conserver les champions du monde.

Le Brésil a profité de quelques avantages dans le deuxième set, mais sept points sans réponse de la Serbie les ont mis en place 20-16, puis un bloc de Jovana Stevanovic a scellé le set 25-22.

Avec la victoire à l’horizon, la Serbie a pris les devants au début du troisième set, que Boskovic a ensuite décroché avec le point gagnant pour porter le score à 25-17.

Il s’agit de la quatrième victoire de la Serbie en 22 rencontres internationales contre le Brésil, berceau du volley-ball traditionnel.

En remportant le titre pour la deuxième fois de son histoire, la Serbie est devenue la sixième équipe à remporter des championnats du monde consécutifs après l’ex-URSS, qui a remporté trois fois en 1952, 1956 et 1960, le Japon (1982 et 1987), la Chine (1982 et 1986), Cuba (1994 et 1998) et Russie (2006 et 2010).

Neuf joueurs de l’équipe triomphale de 2018 composaient l’équipe de Serbie dirigée par l’entraîneur-chef Daniele Santarelli à cette occasion, avec le capitaine Boskovich à gauche. “muet” par leurs réalisations ensemble.

« Ces filles, cette équipe, cette énergie…. Nous l’avons fait sans perdre un seul match. dit Boskovic.

« Je suis tellement heureux et fier de faire partie de cette équipe. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenus ces trois dernières semaines, en particulier ma famille. »

Dans le match pour la médaille de bronze, l’Italie, championne d’Europe, a assuré la troisième place en battant les États-Unis, vainqueurs olympiques, en trois sets par le score de 25-20, 25-15, 27-15.

L’Italie a obtenu une troisième médaille aux Championnats du monde avec la déroute, alors que Paola Egonu a terminé meilleure buteuse du match avec 25 points.