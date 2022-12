La Serbie avertit l’UE de perdre “tout ce qui lui reste” de sa crédibilité

Le bloc ne “remarque” les Serbes que lorsqu’ils sont sur les barricades, a déclaré la Première ministre Ana Brnabic

L’UE perdra toute son autorité et sa crédibilité si elle insiste davantage pour que les Serbes du Kosovo retirent les barricades qui ont été érigées au milieu des dernières tensions dans la région séparatiste, a déclaré dimanche la Première ministre Ana Brnabic. Le plus haut diplomate du bloc, Josep Borrell, a exigé qu’ils le fassent, ajoutant que l’UE ne tolérerait pas ce qu’il a appelé “actes violents et criminels dans le nord” du Kosovo.

Le Premier ministre a accusé l’UE de négliger carrément les besoins des Serbes du Kosovo en disant que le bloc n’était que “faire attention… quand ils sont sur les barricades.” Leur édification n’était pas seulement une démonstration de “mécontentement et désespoir” mais un “Appel à la paix et aussi appel à l’action [on part of] la communauté internationale », Brnabic maintenu.

« Ces gens sur les barricades expriment clairement leurs protestations, et ils le font pacifiquement. Le seul moyen pour eux de se faire entendre, malheureusement, c’est sur les barricades”, elle a ajouté.

Des centaines de Serbes ont érigé samedi des barricades bloquant les routes et gênant la circulation à deux postes-frontières majeurs dans le nord du Kosovo. Les manifestations ont été déclenchées par l’arrestation d’un ancien policier de Pristina accusé d’avoir attaqué des patrouilles de maintien de l’ordre au Kosovo.

Plus tôt, les tensions dans la région ont été attisées par la décision de Pristina de programmer des élections anticipées dans les quatre communes à majorité serbe pour le 18 décembre. Les principaux partis politiques serbes ont alors annoncé qu’ils boycotteraient tout vote. Alors que les barricades étaient érigées, le président du Kosovo, Vjosa Osmani, a annoncé le report du vote au 30 avril.