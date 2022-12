La Serbie accusée par la FIFA pour l’équipe, les fans conduisent à la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – La FIFA a engagé lundi des poursuites disciplinaires contre la Serbie pour inconduite présumée de joueurs et de supporters, notamment des chants offensants lors d’un match de Coupe du monde contre la Suisse.

Les tensions ont éclaté dans les tribunes et sur le terrain lors d’un match revanche de leur match houleux lors de la Coupe du monde 2018 qui a ravivé les rivalités ethniques des Balkans.

La Suisse était dirigée par Granit Xhaka lors du match de vendredi, et Xherdan Shaqiri a marqué le premier but lors d’une victoire 3-2 qui a éliminé la Serbie. Les deux joueurs suisses ont des racines ethniques albanaises et des liens familiaux avec le Kosovo, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. La Serbie ne reconnaît pas la souveraineté du Kosovo.

La FIFA n’a pas précisé quels incidents au stade 974 ont conduit à des accusations de “faute de joueurs et d’officiels”, de discrimination et de “faute de joueurs et d’officiels”.

Des chants anti-Kosovo ont été entendus par la section des supporters serbes, qui ont ciblé Shaqiri avec des injures verbales en première mi-temps.

Plusieurs joueurs serbes en pirogue ont empiété sur le terrain en seconde période lorsque l’arbitre n’a pas utilisé l’examen vidéo pour étudier une demande de penalty.

La FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, n’a donné aucun calendrier pour l’affaire disciplinaire. Toutes les sanctions pourraient s’appliquer lors de la prochaine compétition de la Serbie en mars dans un groupe de qualification pour le Championnat d’Europe.

