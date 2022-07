La Serbie accusée du “manuel de jeu de Poutine” au Kosovo

Les responsables du Kosovo nient la répression contre les Serbes de souche et accusent Belgrade de saper leur démocratie progressiste

Le Kosovo a accusé dimanche la Serbie de fomenter des troubles et d’essayer de saper le “règle de loi” dans la province séparatiste. Le Premier ministre Albin Kurti a affirmé que les Serbes locaux avaient ouvert le feu sur la police du Kosovo, tandis que le cabinet du président a déclaré que Belgrade agissait au nom de la Russie.

Dans un message vidéo dimanche après-midi, Kurti a affirmé que “des structures serbes illégales dans le nord ont commencé à bloquer les routes et à tirer des coups de feu” à la police spéciale de Pristina, avant même qu’ils ne soient déployés sur la ligne administrative avec la Serbie. Kurti a déclaré la semaine dernière qu’à partir du 1er août, son gouvernement n’autorisera personne avec des plaques d’immatriculation ou des documents serbes à entrer ou sortir de la province, qui prétend être un État indépendant depuis 2008.

“Le gouvernement de la République du Kosovo est démocratique et progressiste, qui aime, respecte et met en œuvre la loi et le constitutionnalisme, la paix et la sécurité, pour tous les citoyens sans distinction et pour l’ensemble de notre pays commun”, dit Kurti.

Le Kosovo est confronté « National-chauvinisme serbe » et “désinformation” de Belgrade, a-t-il ajouté, exhortant ses concitoyens à la vigilance.

Kurti a accusé le président serbe Aleksandar Vucic et son commissaire pour le Kosovo Petar Petkovic d’avoir “actions agressives” et “des menaces” de Belgrade.

Pendant ce temps, le chef de cabinet du président Vjosa Osmani s’est rendu sur Twitter pour accuser la Serbie de jouer un “rôle de spoiler” en Europe au nom de la Russie. Blérim Vela accusé Vucic d'”une répétition classique du manuel de Poutine” – se référant aux affirmations de l’OTAN sur le comportement du président russe Vladimir Poutine en Ukraine – en semant la peur et les mensonges, en affirmant que les Serbes étaient persécutés et “en intensifiant la rhétorique militariste”.

Vela a également affirmé que les Serbes du Kosovo ont dressé des barricades sur Vucic “commandes directes” et l’a appelé un “tentative flagrante de saper l’état de droit”.

Plus tôt dimanche, Vucic a prononcé un discours devant la nation, accusant la province séparatiste de violer les droits humains des Serbes locaux, qui “ne souffrira plus d’atrocités.”

“Mon appel à tout le monde est d’essayer de maintenir la paix à presque tout prix. Je demande aux Albanais de revenir à la raison, aux Serbes de ne pas tomber dans les provocations, mais je demande aussi aux représentants des pays puissants et grands, qui ont reconnu la soi-disant indépendance du Kosovo, de prêter un peu d’attention aux la loi et la réalité sur le terrain et de ne pas permettre à leurs pupilles de provoquer des conflits », il a dit.

L’OTAN a occupé le Kosovo en 1999, après une guerre aérienne de 78 jours contre ce qui était alors la Yougoslavie. La province a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien de l’Occident. Alors que les États-Unis et la plupart de leurs alliés l’ont reconnu, la Serbie, la Russie, la Chine et l’ONU en général ne l’ont pas fait.