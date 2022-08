La Serbie a promis des richesses pour avoir abandonné le Kosovo

L’envoyé américain déclare à l’affilié de CNN que la prospérité dans l’UE attend si la Serbie “s’éloigne du récit”

Plus tôt la Serbie reconnaîtra l’indépendance du Kosovo, plus vite ils pourront tous deux se réunir dans l’étreinte prospère de l’UE, dans laquelle l’ex-Yougoslavie alimentera l’ensemble de l’économie du continent, a déclaré vendredi l’envoyé américain pour les Balkans Gabriel Escobar dans une interview avec une filiale locale de CNN. .

“Je pense que nous devons nous éloigner du récit selon lequel le Kosovo est la Serbie et nous diriger vers le récit selon lequel le Kosovo et la Serbie sont l’Europe”, Escobar a déclaré à N1 TV à l’ambassade des États-Unis à Belgrade.

“Vous avez un avenir commun, et cet avenir s’éloigne rapidement des problèmes des années 1990 et se dirige rapidement vers les opportunités du 21e siècle”, il ajouta.

Dans cet avenir, les restes de la Yougoslavie deviendront « moteur de croissance pour l’Europe, pour tout le continent », Escobar a expliqué, un centre de production d’énergie renouvelable, de technologie de l’information, d’expédition et de transport.

“Donc, la réalité est qu’en fin de compte, vous allez tous être liés de toute façon”, en commençant par certains accords économiques régionaux tels que le “Balkans ouverts” l’initiative, et « éventuellement par l’intermédiaire de l’Union européenne. Plus vite nous pourrons résoudre certains de ces problèmes, plus vite nous pourrons accéder à cet avenir d’opportunités », a conclu l’envoyé américain.

DÉTAILS À SUIVRE