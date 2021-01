Le président de la Serbie, Aleksander Vucic, a comparé la distribution du vaccin COVID-19 en Europe au naufrage du Titanic – affirmant que les riches sont sauvés tandis que les pauvres des Balkans sont abandonnés à la noyade.

La Serbie s’est tournée vers la Chine pour ses vaccins – affirmant qu’elle avait peu d’espoir de recevoir des fournitures de l’UE.

Grâce à la Chine et à la livraison d’un million de doses de son vaccin Sinopharm, le programme de vaccination de la Serbie se poursuit à un rythme soutenu.

«J’ai enfin reçu un vaccin. Je me sens bien, car je pourrai à nouveau vivre normalement», explique Branka Kosuh, une résidente de Belgrade. « Je n’ai demandé aucun vaccin en particulier, j’ai décidé que n’importe lequel ferait l’affaire. Je suis vraiment heureux d’avoir fait ça. »

Belgrade importe le vaccin Sinopharm qui a également été approuvé aux Émirats arabes unis. Les tests de phase trois évaluent son efficacité entre 79 et 86% selon les résultats intermédiaires.

Cet achat a permis à la population serbe de bénéficier du deuxième déploiement le plus rapide d’Europe à 4,6 doses pour cent personnes – juste derrière le Royaume-Uni mais devant les plus grandes nations de l’UE.

L’alliance de la Serbie avec la Chine est profondément enracinée – Pékin a massivement investi dans un pays qui, espère-t-il, deviendra la plaque tournante de sa route commerciale Belt and Road.

Et aux critiques de sa stratégie de vaccination, Vucic répond qu’il est en concurrence dans une guerre mondiale pour les fournitures dans laquelle les pays les plus pauvres sont laissés pour compte.

« Le monde a frappé un iceberg, comme le Titanic, les riches et les plus riches ne sauvent qu’eux-mêmes et leurs proches », a-t-il déclaré.

« Ils ont préparé des canots de sauvetage coûteux pour eux et pour ceux d’entre nous qui ne sont pas riches, qui sont petits, comme les pays des Balkans occidentaux, nous nous noyons avec le Titanic. Ce n’est peut-être pas leur intention, mais ce n’est pas le cas. particulièrement important pour eux. «

La Serbie a maintenant reçu 10 000 doses de pfizer, mais Vucic a déclaré qu’il prendrait le vaccin chinois.