La séquence historique de baisse des prix du gaz aux États-Unis est terminée

Eh bien, c’était bien tant que ça a duré.

Après avoir chuté chaque jour pendant plus de trois mois, les prix du gaz aux États-Unis ont légèrement augmenté – d’un centime – pour atteindre 3,68 dollars le gallon, en moyenne mercredi, selon AAA.

Cela met fin à 98 jours consécutifs de baisse des prix à la pompe, la deuxième plus longue séquence de ce type jamais enregistrée depuis 2005.

La dernière fois que le prix national moyen de l’essence a augmenté, c’était le 14 juin, lorsqu’il a atteint un record de 5,02 $. Les prix ont chuté tous les jours depuis lors et jeudi aurait marqué le 100e jour consécutif de baisse.

La chute des prix de l’essence a été entraînée par une série de facteurs, notamment une offre plus forte et une demande plus faible alors que les conducteurs rechignaient à des prix élevés et les libérations sans précédent de pétrole d’urgence par la Maison Blanche.

Un autre facteur majeur qui avait fait baisser les prix de l’essence : les inquiétudes croissantes d’une récession mondiale qui pourrait nuire à la demande de gaz. Les personnes qui perdent leur emploi n’ont pas à se rendre au travail en voiture, et même celles qui ont un emploi réduisent leurs dépenses pendant les récessions.

La force du dollar a également contribué à faire baisser le prix de l’essence car le prix du pétrole brut est en dollars. Cela signifie que chaque dollar peut acheter plus de pétrole qu’il ne le ferait si la valeur de la monnaie était stable ou en baisse. L’indice du dollar, qui compare la valeur du billet vert aux principales devises étrangères, est en hausse de 15 % cette année. Cela signifie également que les prix du pétrole augmentent plus rapidement pour les pays qui n’utilisent pas le dollar, ce qui freine la demande mondiale.

Dans le même temps, les flux pétroliers de la Russie ont mieux résisté que prévu malgré les sanctions et la guerre en Ukraine. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions qui ont suivi ont contribué à déclencher la forte hausse des prix du pétrole et du gaz. Le prix moyen le jour de l’invasion s’élevait à 3,54 $ le gallon, juste un peu moins qu’aujourd’hui. L’annonce par la Russie mercredi qu’elle augmenterait sa mobilisation de troupes a contribué à faire grimper les contrats à terme sur le pétrole brut de 2 % sur les marchés mondiaux.

Les prix du gaz resteront probablement relativement proches des niveaux actuels à court terme, a déclaré Tom Kloza, responsable mondial de l’analyse énergétique pour OPIS, qui suit les prix du gaz à l’échelle nationale pour AAA.

“Je ne pense pas que vous verrez un mouvement majeur à la hausse ou à la baisse”, a-t-il déclaré récemment, avant la modeste hausse des prix de mercredi. Kloza a ajouté que les forces concurrentes affecteront les prix à court terme.

La capacité de raffinage des États-Unis reste limitée. Et l’OPEP ainsi que d’autres pays producteurs de pétrole ont récemment convenu de réduire leur production. Les deux ont exercé une pression à la hausse sur les prix.

Pendant ce temps, des facteurs saisonniers, tels que la fin de la saison de conduite estivale et la fin annuelle des réglementations environnementales américaines exigeant un mélange d’essence plus propre et plus cher pendant les mois d’été, pourraient contribuer à faire baisser les prix. Poussant également les prix à la baisse : les négociants en pétrole restent nerveux quant à l’état de l’économie mondiale.

“Le brut n’a pas d’argent d’investissement spéculatif derrière lui en ce moment”, a déclaré Kloza.

Les contrats à terme sur l’essence en gros indiquent une forte baisse des prix de l’essence d’ici la fin de l’année, avec la possibilité que moins de 3 dollars le gallon soient courants dans une grande partie du pays, a déclaré Kloza. Mais il a averti que “les prix à terme sont un mauvais prédicteur notoire de ce que l’avenir apportera”.

Bien que le gaz à moins de 3 dollars reste rare – seulement 5% des 130 000 stations-service américaines vendent du gaz à un prix inférieur à ce prix, selon OPIS – le gaz relativement bon marché est devenu beaucoup plus courant avec les mois de déclin. Près d’une station sur quatre à l’échelle nationale vend de l’essence à moins de 3,25 $ le gallon et 56 % le vendent à moins de 3,50 $ le gallon.

L’essence moins chère a considérablement stimulé l’économie américaine, atténuant les pressions inflationnistes et donnant aux Américains des liquidités supplémentaires à dépenser. Étant donné qu’un ménage américain typique utilise environ 90 gallons d’essence par mois, la baisse des prix du gaz permet à ces ménages d’économiser environ 120 dollars par mois par rapport à ce qu’ils payaient depuis le pic de juin.

Une hausse d’un cent du prix de l’essence n’est pas un changement significatif pour la plupart des conducteurs, et les prix pourraient chuter à nouveau à mesure que les préoccupations économiques mondiales augmentent.

Mais si les prix de l’essence recommencent à augmenter, cela pourrait saper les efforts de l’administration Biden et de la Réserve fédérale pour contrôler l’inflation. La chute des prix de l’essence est la seule raison pour laquelle les prix à la consommation américains sont restés globalement stables au cours des derniers mois après avoir fortement augmenté en 2021 et au début de cette année.