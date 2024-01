La séquence génétique du coronavirus a été soumise à la base de données américaine deux semaines avant la divulgation officielle par la Chine, selon des documents

CNN

La séquence génétique du SRAS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19, a été soumise à une base de données des National Institutes of Health deux semaines avant sa publication par le gouvernement chinois, selon des documents partagés avec les législateurs américains et publiés mercredi.

La séquence n’indique pas l’origine du coronavirus mais mine les affirmations du gouvernement chinois quant à sa connaissance de l’information, a déclaré un expert à CNN – et aurait pu coûter des semaines cruciales au développement d’un vaccin contre le virus.

Le 28 décembre 2019, la virologue Dr Lili Ren de l’Institut de biologie des agents pathogènes de l’Académie chinoise des sciences médicales et du Peking Union Medical College a soumis la séquence génétique à GenBank, un « référentiel de séquences génétiques qui collecte, préserve et fournit un accès public ». aux données de séquences nucléotidiques assemblées et annotées de tous les domaines de la vie », selon une lettre que le Dr Melanie Egorin, secrétaire adjointe à la législation au ministère américain de la Santé et des Services sociaux, a envoyé le mois dernier à la présidente du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre, Cathy McMorris Rodgers.

GenBank est gérée par le National Center for Biotechnology Information, qui fait partie des National Institutes of Health des États-Unis.

La soumission de Ren « était incomplète et ne contenait pas les informations nécessaires à la publication », indique la lettre. Une demande de nouvelle soumission lui a été envoyée trois jours plus tard, mais « le NIH n’a jamais reçu les informations supplémentaires demandées ». La soumission a été retirée d’une file d’attente de traitement le 16 janvier 2020 et « la séquence n’a jamais été rendue publique sur GenBank ».

Cependant, une soumission différente de la séquence génétique qui était « presque identique » à celle de Ren a été publiée sur GenBank le 12 janvier, a déclaré Egorin, un jour après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré avoir reçu la séquence de Chine.

McMorris Rodgers, R-Washington ; Président du sous-comité sur la santé, Brett Guthrie, R-Kentucky ; et le président du sous-comité de surveillance et d’enquête, Morgan Griffith, R-Virginia, a déclaré dans un communiqué de presse Mercredi, l’enquête du comité sur les origines du Covid-19 aidera les décideurs politiques à renforcer les pratiques nationales de biosécurité en plus de contribuer à se préparer à la prochaine pandémie.

Ils ont noté qu’ils avaient reçu les nouvelles informations près de deux mois après avoir informé le NIH de leur intention d’émettre des assignations à comparaître pour des copies de documents liés aux premières séquences de coronavirus, aux premiers cas de Covid-19 ou à d’autres informations pertinentes.

Le Dr Jesse Bloom, virologue au Fred Hutchinson Cancer Center, a écrit mercredi dans un analyse de l’affirmation de Ren selon laquelle cela « falsifie clairement l’affirmation du gouvernement chinois selon laquelle l’agent causal de l’épidémie de pneumonie de Wuhan n’avait toujours pas été identifié vers la fin de la première semaine de janvier 2020 ».

La soumission antérieure « aurait fourni des informations adéquates pour lancer la production de vaccins fin 2019 si elle avait été rendue publique », a-t-il déclaré, notant que le fabricant de médicaments Moderna « a utilisé la séquence de pointes pour concevoir son vaccin contre le COVID-19 » dans les deux jours suivant la déclaration de janvier. 12 version.

Cependant, a-t-il déclaré, il est peu probable que la séquence génétique représente le premier virus à avoir infecté les humains et ne fournit aucune nouvelle information sur l’origine ou la propagation précoce du SRAS-CoV-2 à Wuhan.

« La découverte tardive de la soumission souligne l’importance d’un partage rapide des données pendant les épidémies, puisque la publication publique immédiate de la séquence aurait pu accélérer de plusieurs semaines le développement de vaccins contre le COVID-19 qui ont sauvé des milliers de vies par semaine rien qu’aux États-Unis. ” il a dit.

Même deux semaines « auraient fait une énorme différence dans la pandémie », a reconnu le Dr Eric Topol, fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute. Le fait que le programme de vaccination ait commencé immédiatement après la publication de la séquence génétique « montre à quel point cette séquence était importante ».

« Lorsque vous séquencez un virus – ce n’est même pas seulement un vaccin – alors vous l’avez identifié. Vous connaissez exactement les caractéristiques de la protéine Spike et de tous les autres composants majeurs : la nucléocapside, l’enveloppe, toute la vue panoramique du virus. Vous ne pouvez pas obtenir cela sans la séquence.

Les documents doivent être lus avec le recul, explique le Dr Kristian Andersen, biologiste évolutionniste et directeur de la génomique des maladies infectieuses au Translational Institute.

« Fin 2019, personne ne savait qu’une pandémie allait survenir plus tard », a-t-il écrit dans un courriel. « Il s’agit d’un élément vraiment crucial que la plupart des gens semblent oublier : personne ne savait à l’époque qu’un coronavirus inédit, seulement vaguement apparenté au SRAS-CoV-1, provoquait des maladies « mystérieuses » chez les patients associés à un marché humide dans le monde. au milieu de Wuhan, ce qui déclencherait plus tard une pandémie dévastatrice.

« Est-ce que la séquence aurait dû être diffusée à ce moment-là et [marked] comme données préliminaires ? Bien sûr, cela aurait été formidable et c’est un bon exemple de ce que nous pourrions espérer faire mieux à l’avenir », a-t-il déclaré. “Quiconque a examiné la séquence au NCBI pendant la période des vacances en 2019 n’aurait aucun moyen de relier cette séquence à une maladie ‘mystérieuse’ à Wuhan – car elle n’avait pas encore été signalée.”

Jen Christensen et Brenda Goodman de CNN ont contribué à ce rapport.