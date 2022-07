La séquence désintéressée de Jack Wilshere saluée par Steve Bould, qui conseille à l’ancien milieu de terrain d’Arsenal d’apporter des qualités à l’entraînement | Nouvelles du football

Il y a quinze ans, début 2007, Steve Bould supervisait l’entraînement avec les U18 d’Arsenal et voyait un petit diamant.

“Je me souviens de lui entrant et frappant quelqu’un au milieu du terrain”, se souvient l’ancien entraîneur de l’équipe de jeunes des Gunners. Sports du ciel. “Il n’avait que 15 ans.”

Cette jeune star adolescente s’appelait Jack Wilshere. Un an plus tard, il avait fait ses débuts en équipe première à Arsenal et avait mené les Gunners à la FA Youth Cup l’année civile suivante.

Le même Wilshere travaillerait sous Bould – qui est devenu le directeur adjoint d’Arsène Wenger en 2012 – dans l’équipe senior, ferait près de 200 apparitions pour les Gunners et représenterait l’Angleterre lors de deux tournois majeurs.

“C’était la première fois que je rencontrais quelqu’un d’un peu spécial”, déclare Bould. “Il a fait ses débuts à 16 ans et nous n’aurions pas pu être plus excités en tant qu’entraîneurs et toute l’académie. Il a joué contre la grande équipe de Barcelone et je crois même qu’ils parlaient de lui !”

Mais les problèmes de blessures bien connus de Wilshere continueraient à le retenir. Le milieu de terrain, qui a fait ses débuts en Angleterre à l’âge de 18 ans, ne s’est jamais vraiment remis de problèmes de cheville à long terme subis en 2011 et 2014 – qui ont conduit à son départ du club il y a quatre ans.

Depuis lors, des séjours à court terme à West Ham, Bournemouth et le club danois AGF Aarhus n’ont pas réussi à relancer sa carrière, mais comment les choses tournent – Wilshere est maintenant dans l’ancien rôle de Bould en tant qu’Arsenal U18.

“Malheureusement pour Jack, ses blessures ont écourté ce qui aurait pu et aurait dû être une carrière vraiment exceptionnelle”, a déclaré Bould. “C’est dommage pour lui. J’ai ressenti pour lui de devoir faire ses valises à 30 ans.

“Mais j’ai parlé à Jack à quelques reprises récemment et je savais qu’il était intéressé par le coaching – et c’est un excellent rendez-vous pour le club.”

Dès le départ, Bould a raison : il y a un certain sens à ce que l’ancien produit de l’académie qui soit devenu célèbre – aussi temporaire ou stagnant – prenne en charge la partie la plus importante du développement des jeunes joueurs. Mais il y a plus que cela.

“Jack est un gars vraiment, vraiment intelligent. Je pense que les gens manquent ça de lui. Quand il a joué, ce n’était pas à propos de Jack. Il a joué au football pour faire de vous un meilleur joueur. C’est ce que font les grands joueurs, il prendra ça dans son coaching.”

Cependant, tout ne sera pas simple pour Wilshere, selon Bould.

“Le problème pour quelqu’un d’aussi talentueux que lui, c’est qu’il pourrait ne pas avoir de joueurs aussi bons que lui.

“Vous devez prendre du recul et avoir beaucoup de patience, mais je sais qu’il s’en sortira très, très rapidement et les garçons bénéficieront de sa présence.”

Et si Wilshere trouvait un autre Wilshere dans cette académie d’Arsenal ?

Cette nuit contre Barcelone – Arsenal a été opposé à l'une des meilleures équipes de Barcelone de tous les temps, avec un Wilshere de 19 ans chargé d'affronter Sergio Busquets, Andres Iniesta et Xavi. Contre le football nippy tiki taka, Wilshere a fait preuve de courage, de ruse et d'un niveau égal de ruse technique alors que l'équipe d'Arsène Wenger a gagné 2-1 dans l'une des meilleures nuits de leur histoire récente.

But de la saison contre Norwich – Wilshere n'a pas marqué beaucoup au cours de sa carrière, mais quand il l'a fait, c'était spécial. Son meilleur en Premier League a été un magnifique but d'équipe en une touche contre Norwich en 2013, qui l'a vu se combiner magnifiquement avec Santi Cazorla et Olivier Giroud, qui a remporté le but de la saison – un prix qu'il a remporté un an plus tard pour un effort fracassant contre West Bromwich Albion.

Dominant le Brésil – Wilshere a fait ses débuts en Angleterre en 2010 mais a dû attendre trois ans pour devenir un habitué des Three Lions. Il a été nommé homme du match contre le Brésil en 2013 pour s'annoncer sur la scène internationale, jouant un rôle majeur dans le premier match de l'Angleterre lors d'une victoire 2-1 – la première victoire des Trois Lions contre la Selecao en près d'un quart de siècle. La plus grande indication qu'il serait l'avenir de l'Angleterre.

Aider Arsenal à remporter la FA Cup – c'est la deuxième mi-temps des prolongations de la finale de la FA Cup 2014 et Arsenal est bloqué dans un match nul 2-2 contre Hull. Wilshere a été engagé dans le bref intervalle de Wembley et en quatre minutes, il joue un rôle dans le but gagnant. La passe incisive de Wilshere tombe sur le chemin de Yaya Sanogo, qui renvoie le ballon à Olivier Giroud. Le film de l'attaquant français a trouvé Aaron Ramsey dans la surface, qui a ramené le vainqueur à la maison. L'intervention de Wilshere a aidé Arsenal à mettre fin à une série de neuf ans sans trophée, le milieu de terrain aidant les Gunners à remporter le même trophée un an plus tard, également hors du banc.

Sauver l'Angleterre contre la Slovénie – Les Three Lions étaient menés 1-0 contre la Slovénie lors d'un match de qualification pour l'Euro 2016 en juin 2015, lorsque Wilshere a pris le match par la peau du cou. Le milieu de terrain a marqué deux efforts épiques à longue portée pour remettre l'Angleterre devant, l'équipe de Roy Hodgson remportant le match vital 3-2.

“S’il tombe sur un petit diamant, il s’agit de la vitesse à laquelle ce petit diamant grandira”, affirme Bould. “Il faut être patient, même avec des joueurs qui ne réussissent pas si bien dans certaines parties de leur carrière.

“Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Les joueurs qu’il entraînera, certains d’entre eux ne seront pas prêts pour l’équipe première avant quatre, cinq ans. C’est donc un long processus.”

Bould devient le patron de Lommel SK

Wilshere n’est pas la seule personne à vivre un nouveau chapitre dans sa carrière d’entraîneur cet été – son ancien mentor aussi.

Après des années dans la formation d’entraîneurs à Arsenal – qui l’ont vu retourner à l’académie du club en tant qu’entraîneur-chef des moins de 23 ans – Bould s’est vu confier son premier poste de direction dans le football senior au sein de la deuxième division belge de Lommel SK.

Un an après avoir été limogé par Arsenal, Bould ne peut s’empêcher de penser à son ancien club lorsqu’il prend son nouveau poste.

“Le club a une très bonne impression à ce sujet”, a déclaré Bould. “Il y a des gens impliqués dans le club qui sont ici depuis très longtemps.

“Cela me rappelle un peu à quoi ressemblait Highbury, quand il y a un petit groupe d’employés et que vous connaissiez le nom de tout le monde.”

Un premier rôle managérial combiné à l’expérience d’une nouvelle culture du football. Bould, double vainqueur avec Arsenal lors de la saison 1997-98, n’est pas du tout déconcerté.

“La bière est très bonne !” dit Bould lorsqu’on l’interroge sur la nouvelle culture de Lommel, une ville du nord-est de la Belgique qui ne compte que 34 000 habitants – bien loin de Londres. “C’est super, j’ai été bien accueilli partout. Toute l’ambiance de la ville et de la ville est très décontractée. C’est très agréable.”

Et il y a une certaine familiarité avec le jeu anglais. Lommel SK fait partie du groupe de football de Manchester City – un ensemble de clubs européens agissant en tant qu’équipes sœurs des champions de Premier League, dont Palerme en Italie et le club MLS du New York City FC. Bould poursuit sa première pré-saison dans la haute direction de la base d’entraînement de Manchester cette semaine.

Une partie de ce rôle consistera à poursuivre le développement de jeunes joueurs de l’académie de City qui iront à Lommel SK en prêt – ce qui signifie que Bould ne sera pas trop loin de ses jours à Arsenal.

“En tant qu’entraîneur, travailler avec de jeunes joueurs est probablement ce que j’apprécie vraiment et ce dont je tire le plus de joie”, a déclaré Bould. “Cela remonte à mon temps avec l’équipe de jeunes travaillant avec Jack et Henri Lansbury et toute cette équipe.

“Je veux gagner des matchs et une partie de ce développement consiste à gagner des matchs de football. Où cela vous mène-t-il, qui sait?”