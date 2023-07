La séquence de victoires des jumeaux se termine par une défaite contre Seattle après l’effondrement de Sonny Gray

SEATTLE – Sonny Gray est sans victoire lors de ses 13 derniers départs. Le poids de ce qui commence à ressembler à un étirement sans fin a semblé le rattraper lundi soir.

Après qu’un concours gagnable ait disparu dans les airs, Gray a été frustré par un autre résultat décevant. Il a émis quatre marches et a frappé un frappeur, dont quatre ont marqué, donnant une avance rapide dans le processus.

L’effondrement de Gray en milieu de manche et le manque d’attaque ont fait perdre aux Twins 7-6 contre les Mariners de Seattle au T-Mobile Park. Malgré une MPM jouable de 4,35, les Twins n’ont qu’une fiche de 3-10 dans les départs de Gray depuis le 30 avril.

« La même chose continue de se produire encore et encore », a déclaré Gray. « Cela devient juste frustrant parce que vous êtes continuellement en croisière, vous êtes en croisière, et vous avez une manche où ça explose sur vous, et c’est juste, ça continue juste à se produire encore et encore, et c’est frustrant. Je dois comprendre. Je veux dire, je dois comprendre ça. Je ne sais pas ce que c’est, mais je dois le comprendre. Sinon, alors… je ne sais pas.

Gray reconnaît la source de ses luttes.

Il a donné trop de bases gratuites. Le problème a refait surface lundi, avec Gray apparemment en croisière et menant potentiellement les Twins à leur quatrième victoire consécutive.

Travaillant avec un balayeur dynamique, Gray a retiré une paire sur des prises en première manche et a échappé à un bourrage en deuxième manche avec un double jeu facile et un retrait au bâton. Sa troisième manche a été encore plus facile avec un comebacker, un popup et un strikeout. La quatrième manche, contre le cœur de l’ordre de Seattle, a été un chef-d’œuvre.

« (Le balayeur) recevait beaucoup de swings parce qu’il bougeait comme je ne l’avais jamais vu bouger », a déclaré le receveur Ryan Jeffers. « C’était juste idiot de voir à quel point ça bougeait. »

Tout a commencé à aller dans l’autre sens à la cinquième manche avec les Twins détenant une avance de 2-0.

Teoscar Hernández a fourni le seul ballon durement touché par Gray de la nuit, un doublé à un retrait pour l’écart au centre gauche. Gray a suivi en devançant Ty France 0-2 dans le décompte avant de lancer quatre balles consécutives, dont deux balayeuses non compétitives.

Gray a ensuite frappé Mike Ford au pied arrière avec un balayeur 1-1 pour charger les buts. Le joueur au sol de José Caballero a trouvé un trou pour un simple RBI pour réduire l’avance à 2-1.

Gray a créé un chemin vers une évasion quand il a fait sortir JP Crawford à l’arrêt-court. Mais Julio Rodríguez a fermé la fenêtre en prenant trois lancers consécutifs pour les balles, dont deux autres balayeurs, après avoir pris du retard 1-2 au décompte.

Après que la marche chargée de bases de Rodríguez ait égalé le score, Jarred Kelenic a lancé un simple de deux points dans la gauche pour donner définitivement l’avantage à Seattle.

Les Twins ont récupéré un point en sixième manche lorsque Joey Gallo a lancé un circuit en solo au centre, mais Gray l’a rendu tout de suite. Il a lancé une première marche à Cal Raleigh, qui a progressé sur des terrains consécutifs avant de marquer sur un terrain sauvage. Les quatre buts sur balles de Gray lui en donnent 31 émis depuis début mai en 70 1/3 de manches.

« C’est tout simplement inacceptable », a déclaré Gray. «Je préfère abandonner les circuits consécutifs plutôt que de continuer à… faire ce que je fais. … Ce n’est pas comme si vous commenciez le jeu et que vous n’en avez aucune idée ; cela fait littéralement une manche sur le parcours maintenant, quelle que soit la durée. Ça fait un moment maintenant, soyons honnêtes. … Je dois comprendre cela, et je dois le comprendre rapidement.

Bien que l’attaque des Twins ait conçu et exécuté un bon plan de match contre le lanceur de Seattle Logan Gilbert, cela n’a pas suffi.

Les Twins se sont retrouvés vides après une série de bons coups au bâton lors de la première manche et n’ont compté que deux points lors d’un rallye de troisième manche qui avait le potentiel pour plus. Michael A. Taylor et Carlos Correa ont doublé devant un simple d’Edouard Julien.

Mais Byron Buxton a eu une bouffée d’air et Alex Kirilloff a dû se contenter d’une mouche sac pour porter le score à 2-0 après que son coup chaud sur la ligne ait frappé l’arbitre de première base Mike Muchlinski et ait été jugé faute – même s’il semblait aller directement au-dessus du sac.

Les Twins n’ont rien fait avec le doublé initial de Max Kepler en quatrième manche, et Donovan Solano a échoué une paire en cinquième. Les simples de Correa et Kirilloff et une marche de Solano dans le septième ne valaient rien non plus, car Kepler a échoué pour terminer la manche.

Kepler a lancé un circuit de trois points en neuvième, mais c’était trop peu, trop tard. Bien que Correa et Julien aient atteint six fois, Buxton a terminé 0 pour 5 derrière eux avec trois retraits au bâton.

« Vous devez profiter de ces opportunités quand vous les avez », a déclaré le manager des Twins, Rocco Baldelli. « Nous en avons eu une poignée aujourd’hui. Nous n’avons tout simplement pas fait ce travail. … Nous avons fait du bon travail en nous installant. Nous les avons mis en place, mais nous ne les avons pas renversés autant de fois que nécessaire.

Deuxième opération du coude pour le prospect Prielipp

L’espoir de lancer des jumeaux Connor Prielipp, que l’équipe a sélectionné avec le 48e choix lors du repêchage de la MLB 2022, a subi une deuxième opération au coude lundi.

Le Dr Keith Meister a effectué la procédure à Dallas, une réparation qui comprenait l’insertion d’un corset interne. Prielipp n’a fait que deux apparitions au Single-A Cedar Rapids cette saison, retirant sept frappeurs sur des prises en 6 2/3 manches. Il a également raté toute la saison 2022 en Alabama après avoir subi une chirurgie reconstructive du coude.

Un calendrier pour le retour du gaucher n’a pas été établi.

Jour de congé pour Duran

Après avoir lancé trois matchs au cours des trois jours précédents, Jhoan Duran était interdit lundi, que les Twins aient besoin de lui ou non. Baldelli a déclaré que la durée de temps dont Duran aurait besoin pour se reposer après avoir lancé trois jours de suite pour la première fois de sa carrière ne serait pas déterminée avant mardi.

Mais il n’a pas hésité à exclure Duran immédiatement pour lundi.

« Duran ne lance pas », a déclaré Baldelli. « Je ne pense pas que ce soit un secret. Je veux dire, si quelqu’un pensait qu’il pourrait lancer aujourd’hui, cela m’intéresserait, et j’aimerais parler à cette personne.

