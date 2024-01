La séquence de victoires des Cavs atteint un sommet de la saison avec cinq matchs avec une victoire de 109-91 contre les Chicago Bulls

CLEVELAND, Ohio — Pendant une grande partie du mois dernier, les Cavs ont été soutenus par leur attaque remaniée.

Pas lundi soir.

Disputant son premier match après un voyage inoubliable à Paris la semaine dernière, Cleveland a étouffé les Chicago Bulls, 109-91, pour sa cinquième victoire consécutive, un sommet de la saison.

Voilà pour le décalage horaire, les problèmes d’horloge biologique ou une gueule de bois figurative. Les Cavs ont pris un départ rapide, ouvrant le match sur une séquence animée de 8-0 et menant pendant presque tout le match.

À la fin du premier quart-temps, les Cavs menaient de 19 points grâce en grande partie à une attaque volcanique et à une défense physique en retrait.

Mais les Bulls, vainqueurs de quatre de leurs six derniers, ont mieux joué en seconde période. Ils ont terminé le troisième quart-temps sur une séquence de 21-3 qui a fait gémir pour réduire l’avance unique de 21 points des Cavs à seulement trois avant le quatrième quart-temps. Quelques minutes plus tard, Chicago prenait sa première avance de la soirée grâce à une paire de lancers francs de Coby White. Cela n’a duré que 35 secondes.

Les Cavs ont répondu à la course de Chicago avec une poussée de 10-0, créant une marge de manœuvre nécessaire et redonnant une charge à la foule du Martin Luther King Jr. Day au Rocket Mortgage FieldHouse.

Cleveland est parti de là. Cela a limité Chicago à seulement 14 points dans le quatrième quart-temps décisif. Les Bulls ont réussi 5 tirs sur 16 au cours de ces 12 minutes. Les Cavs ont mené pendant plus de 46 minutes.

“Réussir un quatrième quart-temps avec 14 points relève de l’élite, et c’est ce dont notre défense est capable”, a déclaré l’entraîneur des Cavs, JB Bickerstaff. “Nous savons que c’est là que nous trouverons notre plus grand succès.”

Au total, les Bulls n’ont tiré que 42,2 % sur le terrain et 28,1 % à 3 points. Au cours de cette séquence de cinq victoires consécutives, les Cavs limitent leurs adversaires à un maigre 99,8 points par match.

Le gardien vedette Donovan Mitchell a ouvert la voie à une attaque de Cleveland qui a fait long feu après une éruption de 40 points au premier quart. Il a récolté 34 points sur 11 sur 21 aux tirs, dont 4 sur 10 à 3 points.

« Nous n’avons pas bien terminé ce troisième quart-temps. Mais cela va arriver », a déclaré Mitchell. « Comment réagissez-vous ? C’est la chose la plus importante. Pour nous, ils ont réussi leur course et il était temps pour nous de nous enfermer et de faire ce que nous faisons. Nous l’avons fait en défense et en attaque. Je pense que nous commençons à comprendre les choses. Je pense que nous commençons à nous comprendre et défensivement et offensivement, tout se met en place et je pense que c’est la meilleure partie de tout cela.

Le sixième homme, Caris LeVert, a marqué 16 points en sortie de banc. Il a également réalisé sept rebonds et sept passes décisives. Le tireur d’élite Sam Merrill a terminé avec 15 points, réussissant quatre triples. Dean Wade a récolté 12 points, dont neuf au quatrième quart.

Le centre Jarrett Allen, l’autre espoir All-Star de Cleveland, a enregistré son neuvième double-double consécutif, son meilleur record en carrière, marquant 10 points à jouer avec un record de 14 rebonds en 34 minutes marquantes.

White, la jeune garde des Bulls au milieu d’une saison exceptionnelle, était à l’avant-garde d’une attaque équilibrée qui a vu cinq joueurs atteindre le double des scores. Les Blancs en avaient 18. Zach LaVine et Nikola Vucevic en ont ajouté 17 chacun. Ayo Dosunmu et Alex Caruso en avaient chacun 10.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur l’identité modifiée de Cleveland, s’appuyant sur une cavalcade de bombardiers à 3 points, jouant plus vite et utilisant plus de mouvements offensifs, les Cavs ont construit cette base sur l’extrémité défensive du terrain. C’est la première chose dont Bickerstaff discute au début de chaque séance de cinéma.

Comme l’a montré cette séquence de victoires, ils peuvent encore mettre les bâtons dans les roues de leurs adversaires.

“C’est notre identité en fin de compte”, a déclaré Mitchell.

Les Cavs accueilleront les Milwaukee Bucks mercredi soir au Rocket Mortgage FieldHouse, un match qui sera télévisé à l’échelle nationale sur ESPN. L’alerte est prévue à 19h30