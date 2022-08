La séquence de victoires de Nick Kyrgios s’est terminée par le Polonais Hubert Hurkacz au Canada, Ruud se dirige vers les demi-finales

La séquence de neuf victoires consécutives de Nick Kyrgios s’est terminée vendredi en demi-finale du Canadian Masters lorsque la huitième tête de série, le Polonais Hubert Hurkacz, s’est frayé un chemin vers une victoire de 7-6 (4) 6-7 (5) 6-1. Profitant d’une superbe course de forme, la défaite était la première de Kyrgios depuis sa chute face à Novak Djokovic lors de la finale de Wimbledon.

Depuis lors, le joueur de 27 ans est sur une lancée, y compris un titre au Citi Open, avant de tomber sur Hurkacz qui améliore son record à 2-0 contre l’Australien après une victoire en trois sets plus tôt cette année dans la demi-finale de Halle. finales.

Hurkacz affrontera ensuite la quatrième tête de série norvégienne, Caper Ruud, qui s’est qualifié pour les quatre derniers en balayant le favori de la sixième tête de série, Felix Auger-Aliassime, 6-1 6-2. qu’il s’en foutait et qu’il était plus intéressé à rentrer chez lui après l’US Open pour voir sa mère et son père, qui ne vont pas bien.



“Honnêtement, je m’en fiche”, a déclaré Kyrgios, ajoutant qu’il se rendrait à Cincinnati dès que possible où il poursuivrait sa préparation à l’US Open. “J’ai été loin de chez moi, loin de ma mère, loin de mon père.” Ils ne vont pas très bien en ce moment. tournois (Cincinnati et l’US Open) à gauche avant que je puisse rentrer chez moi.

GROS SERVEURS

Les deux gros serveurs se sont battus l’un contre l’autre sur le court central avec Hurkacz qui a réussi 20 as et Kyrgios qui a riposté avec 19 dans un concours qui a produit deux breaks, tous deux se rendant au pôle dans le dernier set. Kyrgios a commencé le match en servant rapidement. rythme de feu alors que le premier set atteignait un bris d’égalité en 33 minutes avec Hurkacz le remportant.

Après avoir tenu le service pour ouvrir le deuxième, Kyrgios a eu une superbe opportunité de prendre le contrôle avec un triple point de break mais n’a pas pu se convertir. remporté par Kyrgios qui a décroché le set avec un as.

Ce qui avait été un combat serré s’est soudainement transformé en troisième lorsque Hurkacz, aidé par une paire de doubles fautes de Kyrgios, a assuré la première pause. Avec l’aide d’une autre double faute de Kyrgios, Hurkacz a de nouveau battu l’Australien pour monter 5-1 et servi servi pour réserver sa place dans le dernier carré.

