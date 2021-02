La séquence de victoires de Manchester City a transformé une passionnante course au titre de Premier League en procession

LIVERPOOL, Angleterre – Pendant environ une demi-heure à Goodison Park, on avait l’impression qu’il pourrait y avoir encore de la vie dans cette course au titre de Premier League. Au lieu de cela, Manchester City a 10 points d’avance au sommet après une victoire 3-1 sur Everton, sa 17e victoire consécutive toutes compétitions confondues et la 12e de la ligue. Ils prendront quelques prises d’ici, et c’est si quelqu’un croit vraiment qu’ils peuvent.

Jurgen Klopp a déjà concédé le titre. Ole Gunnar Solskjaer dit que Manchester United n’a jamais vraiment été en lice de toute façon. Pep Guardiola, quant à lui, a eu du mal à souligner qu’il est trop tôt pour couronner les champions, mais il devient de plus en plus difficile de le croire.

Dans la préparation, Guardiola a déclaré que son équipe perdrait des points d’ici la fin de la saison, et pendant 26 minutes ici, il semblait qu’il pourrait avoir raison immédiatement lorsque l’égalisation bizarre de Richarlison a annulé le premier match de Phil Foden. City a commencé à manquer des occasions et la frustration de Guardiola sur la ligne de touche est devenue de plus en plus apparente et cela a commencé à ressembler à un de ces jours où les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Mais City n’a pas eu un de ces jours depuis un moment et il était inévitable que Riyad Mahrez coupe par la droite pour boucler un deuxième but dans le coin. Bernardo Silva n’a même pas donné à Everton la courtoisie d’une finition tendue en ajoutant un troisième en retard.

« Un match vraiment difficile, un terrain pas parfait en hiver et ils sont tellement physiques mais une performance solide, les gars courent comme nous devons le faire et trois points », a déclaré Guardiola. « Cette équipe [Everton] a marqué trois à Old Trafford et cinq contre les Spurs et une équipe qui peut créer des occasions. «

Malgré l’enthousiasme de Guardiola pour Everton, ils ont été bien battus et City était particulièrement dominant après la mi-temps. On a ensuite demandé à Carlo Ancelotti s’ils avaient perdu face aux champions avant de répondre: « Je pense que oui, c’est vraiment difficile de dire un autre nom. » Il est difficile de contester son évaluation.

Les jeux de janvier et février sont censés séparer les prétendants des prétendants, et cela dit tout sur les informations d’identification de City qu’ils sont devenus la première équipe de l’histoire de haut niveau à remporter leurs 10 premiers matchs d’une année civile. Dans ce charme, ils ont gagné de manière convaincante à Chelsea, Liverpool et Everton et ont battu Tottenham Hotspur à domicile. Ils ont marqué 28 fois et n’en ont concédé que trois. En plus de cela, ils ont fait la plupart du temps sans leur meilleur joueur, Kevin De Bruyne, et leur meilleur attaquant, Sergio Aguero.

Manchester City a prolongé sa séquence de victoires record à 17 matchs et son avance au sommet du classement de la Premier League à 10 minutes. Getty

Juste pour frotter un peu plus, De Bruyne a fait son retour après sept matchs, sortant du banc pour jouer les 10 dernières minutes à Goodison Park. Il ne faudra pas longtemps avant qu’Aguero ne soit de retour, mais alors que l’Argentin a été nommé sur le banc, il n’était pas nécessaire.

« Kevin et Sergio sont de retour », a déclaré Guardiola par la suite. « Ce sont des nouvelles incroyables. » Le reste de la Premier League sera sans aucun doute en désaccord.

Ancelotti a tenté de rallier ses troupes avant le coup d’envoi, écrivant dans son programme des notes que City « doit perdre à la fin », mais il est difficile de voir où cela pourrait arriver. Les matchs contre Liverpool, Tottenham et Everton en février étaient censés constituer leur course délicate, mais ils ont pris neuf points sur neuf par un score total de 10-1 – le tout sans De Bruyne.

Arsenal a la chance de terminer la course aux Emirats dimanche, mais City était présent lors de la Coupe Carabao en décembre et a gagné 4-1. Ils n’ont pas été battus depuis novembre et n’ont été en retard depuis une seule minute dans aucun de leurs 16 derniers matchs de championnat. Cordialement, Mikel Arteta.

2 Liés

Lorsque Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Leicester City et Southampton se relayaient au sommet, cela était présenté comme la course au titre la plus excitante depuis des années, mais il reste encore 14 matchs et cela ressemble déjà à une procession. Newcastle United en 1995-96 et Manchester United en 1997-1998 sont les seules équipes de l’histoire de la Premier League à ouvrir une avance de 10 points et à ne pas remporter le titre.

Pour l’instant, cependant, Guardiola continue de jouer directement.

« Quand vous gagnez beaucoup de matchs, tout le monde veut vous battre et c’est difficile », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas vu que l’équipe pense à la table, nous en avons parlé. Nous ne sommes pas là pour défendre notre avance, il s’agit de trois points, trois points.

« Il reste 42 points à battre, nous sommes à la mi-février. Maintenant, nous nous reposons quelques jours, il y a tellement de matchs. Arsenal ensuite, c’est sûr. »