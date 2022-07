La séquence de Pistol Shrimp se termine par une défaite de 7-1 à Danville – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a vu sa séquence de trois victoires consécutives prendre fin mercredi soir à Danville, tombant face à l’équipe hôte, 7-1, dans le jeu de la Prospect League.

Les Dans ont marqué un point dans la moitié de terrain de la première manche, puis en ont ajouté trois autres dans la troisième pour prendre le contrôle et faire tomber les Pistol Shrimp à 32-10 au total, 11-1 dans la ligue.

Les Pistol Shrimp, qui ont bloqué 10 coureurs de base dans la nuit, ont obtenu leur seul point en début de huitième lorsque Jared Quandt a commencé avec un triple à droite, puis a marqué sur le terrain de Jack Johnston à court terme.

Quandt a terminé la soirée avec deux des six coups sûrs des crevettes.

Teague Conrad (0-3) a subi la défaite du lanceur. Il a accordé cinq points, huit coups sûrs, trois mérités et trois buts sur balles tout en en retirant quatre. Preston Kaufman (4 H, 2 K, 2 BB) a disputé les 3 1/3 dernières manches.

Keenan Taylor a frappé un circuit et a conduit en deux, et Jack Ellis a également plaqué une paire pour Danville (28-16, 9-4) en soutien au lanceur gagnant Parker Carlson (5 IP, 2 H, 7 K, 2 BB) et deux releveurs.

Illinois Valley restera sur la route pour les deux prochaines nuits, visitant les Clinton Lumberkings à 18h30 jeudi et les Burlington Bees à la même heure vendredi avant de rentrer chez eux pour affronter les Quincy Gems au Schweickert Stadium à 19h05 samedi.