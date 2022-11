La séquence de Messi se termine, l’Argentine se qualifie pour les KO de la Coupe du monde

L’Argentine s’est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde mercredi, malgré l’arrêt par Lionel Messi d’une séquence de buts. Au lieu de cela, Alexis Mac Allister et Julian Alvarez ont marqué les buts alors que l’Argentine battait la Pologne 2-0.

Messi n’a pas réussi à marquer un but ou à faire une passe décisive dans un match pour son pays pour la première fois en huit matches. La star, cependant, a eu une énorme chance de marquer son 94e but au total pour l’Argentine. Le gardien polonais Wojciech Szczęsny est entré en collision avec Messi à la 36e minute du match après avoir tenté de frapper le ballon. Bien que le penalty n’ait pas été initialement donné, VAR est intervenu et a demandé à l’arbitre de jeter un second regard sur l’incident.

Szczęsny brille malgré sa défaite

L’arbitre a donné la pénalité après avoir examiné la collision sur le moniteur. Messi a ensuite procédé à un penalty assez docile vers Szczęsny. Malgré le score final, le gardien polonais a été brillant dans la soirée, notamment en première mi-temps.

Szczęsny n’est devenu que le deuxième gardien depuis 1974 à économiser plusieurs pénalités pendant le temps réglementaire d’une Coupe du monde. L’Américain Brad Friedel avait également sauvé deux tirs au but lors de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud.

La victoire de mercredi a propulsé l’Argentine jusqu’en tête du groupe C. Après avoir subi une énorme défaite choc lors de son match d’ouverture du tournoi, l’Argentine s’est ralliée pour remporter ses deux matchs suivants. La Pologne, malgré la défaite, a terminé deuxième du groupe devant le Mexique.

Messi a besoin d’aide pour que l’Argentine remporte la Coupe du monde

L’Argentine aura besoin de performances comme celle-ci si elle veut remporter le trophée de la Coupe du monde. Les chances de l’équipe de remporter potentiellement le tournoi lors de la dernière Coupe du monde de Messi s’amélioreront considérablement si les joueurs de soutien s’intensifient.

Tout le monde dans le monde comprend de quoi Messi est capable ; cependant, il ne peut pas toujours être le sauveur. La victoire de mercredi pourrait être un présage très prometteur pour les fans argentins du monde entier.

En tête du groupe C, l’Argentine affrontera l’Australie samedi. La Pologne affronte la France, championne en titre de la Coupe du monde, le lendemain.

