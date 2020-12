2020 a été une année pour le moins riche en événements.

Si ce n’est rien d’autre, il a certainement testé l’une des lois de Murphy: tout ce qui peut mal tourner, ira mal.

Les incendies de forêt, une pandémie mondiale, les tremblements de terre, les cyclones, les ouragans, les signaux spatiaux des extraterrestres, les mystérieux monolithes en voie de disparition ne sont que quelques-uns des faits saillants des courbes que cette année nous a lancées.

Si nous pouvions résumer cela en un seul exemple, ce serait peut-être la scène de la fête d’anniversaire du cinéaste sud-coréen, le film oscarisé de Bong Joon Ho, Parasite.

En fait, la page Facebook officielle de Parasite l’a peut-être fait pour nous.

Attention: Spoilers à venir.

Si vous avez vu le film Parasite, vous saurez que c’est une montée vers un tournant important dans l’intrigue dans le film: les quatre membres de la famille ont été embauchés dans divers rôles par une famille riche et leur vie semble s’améliorer.

Puis quelque chose se produit: un seul coup à leur porte de la famille riche pendant leur absence, découvrant que quelqu’un vivait dans le vide sanitaire et qui finit par mener à leur chute. S’ils parviennent d’une manière ou d’une autre à régler cette situation, la famille aisée rentrant chez elle au milieu de la nuit, ajoute à la tension. Alors qu’ils réussissent à peine à se faufiler, une fête d’anniversaire le lendemain, où la personne du vide sanitaire les attaque et poignarde l’un d’eux à mort, tout se déroule en peu de temps. La séquence des mauvaises choses va de pire en pire. Cela vous rappelle beaucoup 2020?

La fête d’anniversaire est peut-être le point culminant: cela vous donne une illusion temporaire que tout va bien, avant de retirer le tapis de dessous vous. Très étrangement 2020.

Parasite est devenu le plus grand gagnant de la 92e cérémonie des Oscars. Le film coréen a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur long métrage international et du meilleur scénario original.

En plus de marquer l’histoire dans la catégorie la plus prestigieuse de la soirée, la victoire de Parasite devient encore plus spéciale pour l’équipe car il s’agit du premier film sud-coréen à être nominé pour un Oscar.

Depuis sa première au Festival de Cannes en mai dernier où elle a remporté le premier prix, la prestigieuse Palme D’Or, cette offre incroyablement originale du cinéaste coréen Bong Joon-ho a ébloui les critiques et les cinéphiles avec son art purement narratif. Ce qui commence comme une sombre satire sur la division des classes en Corée du Sud contemporaine se transforme magistralement en un thriller rusé avec des rebondissements et des surprises sans fin. Lisez notre critique du film ici.