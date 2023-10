La séquence de Gold Gloves consécutives de Nolan Arenado au troisième but se termine à 10

La séquence de Gold Gloves consécutives de Nolan Arenado s’est terminée à 10.

Le joueur de troisième but des Cardinals de St. Louis ne figurait pas parmi les trois finalistes annoncés mercredi. Ke’Bryan Hayes de Pittsburgh, Ryan McMahon du Colorado et Austin Riley d’Atlanta se disputent le prix, qui sera annoncé le 5 novembre.

Arenado a remporté chacune de ses 10 premières saisons, égalant le record établi par le voltigeur de Seattle Ichiro Suzuki de 2001 à 2010.

Les joueurs qui ont gagné l’année dernière et qui font partie des finalistes de 2023 sont le joueur de deuxième but de Cleveland Andrés Giménez et le voltigeur gauche Steven Kwan, le voltigeur droit de Houston Kyle Tucker, le receveur de Philadelphie JT Realmuto, le joueur de premier but de l’Arizona Christian Walker, l’arrêt-court des Cubs de Chicago Dansby Swanson et le voltigeur gauche Ian Happ. , et le voltigeur droit de Los Angeles Mookie Betts, qui a disputé 107 matchs à droite, 70 au deuxième et 16 à l’arrêt-court.

Betts, qui a remporté six Gold Gloves consécutifs, est également finaliste au rôle utilitaire, une catégorie ajoutée l’année dernière.

Le vote a lieu parmi les managers et jusqu’à six entraîneurs de chaque équipe, qui ne peuvent pas sélectionner les joueurs de leur propre club. Depuis 2013, les votes sont pris en compte dans un indice défensif de la Society for American Baseball Research, qui représente environ 25 % du total.

La catégorie utilitaire est basée sur la formule SABR et des statistiques défensives supplémentaires.

Les finalistes :

LIGUE AMÉRICAINE

Lanceur : José Berríos (Toronto), Sonny Gray (Minnesota), Pablo López (Minnesota)

Receveur : Jonah Heim (Texas), Alejandro Kirk (Toronto), Adley Rutschman (Baltimore)

Première base : Nathaniel Lowe (Texas), Ryan Mountcastle (Baltimore), Anthony Rizzo (New York)

Deuxième but : Mauricio Dubón (Houston), Andrés Giménez (Cleveland), Marcus Semien (Texas)

Arrêt-court : Carlos Correa (Minnesota), Corey Seager (Texas), Anthony Volpe (New York)

Troisième but : Alex Bregman (Houston), Matt Chapman (Toronto), José Ramírez (Cleveland)

Champ gauche : Austin Hays (Baltimore), Steven Kwan (Cleveland), Daulton Varsho (Toronto)

Terrain central : Kevin Kiermaier (Toronto), Luis Robert Jr. (Chicago), Julio Rodríguez (Seattle)

Champ droit : Adolis García (Texas), Kyle Tucker (Houston), Alex Verdugo (Boston)

Utilitaire : Mauricio Dubón (Houston), Zach McKinstry (Detroit), Taylor Walls (Tampa Bay)

LIGUE NATIONALE

Lanceur : Jesús Luzardo (Miami), Taijuan Walker (Philadelphie), Zack Wheeler (Philadelphie)

Receveur : Patrick Bailey (San Francisco), Gabriel Moreno (Arizona), JT Realmuto (Philadelphie)

Première base : Freddie Freeman (Los Angeles), Carlos Santana (Milwaukee), Christian Walker (Arizona)

Deuxième but : Nico Hoerner (Chicago), Ha-Seong Kim (San Diego), Bryson Stott (Philadelphie)

Arrêt-court : Francisco Lindor (New York), Dansby Swanson (Chicago), Ezequiel Tovar (Colorado)

Troisième but : Ke’Bryan Hayes (Pittsburgh), Ryan McMahon (Colorado), Austin Riley (Atlanta)

Champ gauche : Ian Happ (Chicago), David Peralta (Los Angeles), Eddie Rosario (Atlanta)

Terrain central : Brenton Doyle (Colorado), Michael Harris II (Atlanta), Alek Thomas (Arizona)

Champ droit : Mookie Betts (Los Angeles), Fernando Tatis Jr. (San Diego), Lane Thomas (Washington)

Utilitaire : Mookie Betts (Los Angeles), Tommy Edman (St. Louis), Ha-Seong Kim (San Diego)

Reportage de l’Associated Press.