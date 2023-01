La séquence de 75 victoires consécutives à domicile de Gonzaga a pris fin

Cam Shelton a encaissé un feu vert avec 13 secondes à jouer et Loyola Marymount a mis fin à la séquence de 75 victoires consécutives à domicile du n ° 6 Gonzaga avec une victoire de 68-67 jeudi soir.

La séquence à domicile des Bulldogs (16-4, 5-1 West Coast Conference) avait été à égalité avec Long Beach State (de 1968 à 1974) pour la huitième plus longue de l’histoire de la Division I.

Shelton a marqué 27 points pour mener les Lions (14-7, 4-3), qui n’avaient pas gagné à Spokane depuis 1991 et avaient perdu 25 points de suite contre les Zags.

LMU étourdit le n ° 6 Gonzaga Les Bulldogs ont vu leur séquence de 75 victoires consécutives à domicile, la meilleure au pays, prendre fin.

Gonzaga avait remporté 93 matchs consécutifs contre des adversaires non classés, dont 69 à domicile, et avait remporté ses 116 matchs précédents du WCC contre des équipes autres que Saint Mary’s et BYU.

La séquence de 36 victoires consécutives de Gonzaga au mois de janvier s’est également terminée. Les Bulldogs avaient remporté 11 victoires consécutives au total depuis leur défaite contre Baylor le 2 décembre.

Jalin Anderson a ajouté 15 points et Keli Leaupepe en a récolté 11 pour les Lions. Loyola Marymount a mené jusqu’à neuf en seconde période et a résisté à la course tardive de Gonzaga.

LMU menait 66-59 avec 2:55 à faire après le 3 points de Shelton, mais les Zags ont marqué les huit points suivants pour prendre les devants 67-66 sur le lancer franc de Drew Timme avec 41 secondes de retard. Alors que le chronomètre des tirs s’écoulait, Shelton a converti un coureur juste à l’extérieur de la voie pour donner l’avantage aux Lions, et la dernière tentative de Timme pour un vainqueur a été en partie bloquée par Leaupepe.

Timme a mené les Zags avec 17 points.

Auburn a maintenant la plus longue séquence de victoires à domicile, soit 28 consécutives.

Reportage de l’Associated Press.

