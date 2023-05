La séquence de 62 victoires consécutives de Barcelone se termine par un match nul contre Séville

Selon la FIFA, la séquence de victoires du Barca a été la plus longue de toutes les ligues professionnelles. Isabel Infantes/PA Images via Getty Images

La série de 62 victoires consécutives de Barcelone en Liga F a été interrompue par Séville mercredi alors qu’ils étaient tenus à un match nul 1-1.

Cristina Martin-Prieto a donné à Séville une avance surprise à l’Estadio Jesus Navas, et pendant une grande partie de la seconde mi-temps, il semblait que l’équipe locale tiendrait le coup pour trois points mémorables.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Cependant, Ana-Maria Crnogorcevic a marqué un but égalisateur tardif pour sauver la longue séquence sans défaite du Barça, mais leur série de victoires en championnat a pris fin malgré l’introduction tardive de la gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas alors qu’elle poursuit son retour d’un antécédent. lésion du ligament croisé (LCA).

Le Barça a perdu des points pour la dernière fois en Liga F en juin 2021, lorsqu’il a été battu par l’Atletico Madrid moins de 48 heures après avoir remporté la Copa de la Reina.

Après cette défaite, ils ont remporté les cinq matchs restants de cette campagne et les 30 matchs de la saison dernière.

Avant de rencontrer Séville cette semaine, où ils ont aligné une équipe fortement tournée ayant déjà remporté un quatrième titre consécutif, ils avaient remporté leurs 27 matches de championnat, prolongeant leur série de victoires à 62 matchs.

Ils ont encore deux matchs à venir cette saison dans l’élite espagnole – contre l’Athletic Bilbao et le Madrid CFF – et pourraient à nouveau terminer le mandat sans défaite, mais ils ne peuvent plus répéter la campagne parfaite de l’année dernière.

La série de victoires du Barca en championnat s’est étendue sur 50 matchs en janvier. Selon la FIFA, ils sont la première équipe à avoir enregistré un tel exploit dans une ligue entièrement professionnelle.

Selon l’UEFA, la plus longue séquence de victoires consécutives en championnat national masculin du football européen est détenue par Benfica, qui a remporté 29 matchs de suite entre 1971 et 1973.

Les données du football féminin sont plus difficiles à vérifier en raison de l’absence de structure professionnelle jusqu’à assez récemment.

Cependant, Arsenal et Lyon ont enregistré de longues séries sans perdre au 21e siècle. Arsenal était invaincu en 108 matchs de championnat entre 2003 et 2009 – dont une séquence de 51 victoires consécutives à un moment donné – même si la ligue n’était pas professionnelle à l’époque.

La séquence sans défaite de Lyon s’est étendue sur 80 matches entre 2016 et 2020, mais ils n’ont pas enregistré 50 victoires consécutives au cours de cette séquence.

Le Barça accueille l’Athletic ce week-end lors de son dernier match à domicile de la saison avant de se rendre au Madrid CFF la semaine prochaine.

Toutes les pensées se tourneront alors vers la finale de la Women’s Champions League. Après avoir éliminé Chelsea en demi-finale, ils rencontreront Wolfsburg à Eindhoven le 3 juin alors qu’ils partent à la recherche de leur deuxième trophée européen.

En plus de la Liga F, ils ont déjà remporté la Super Coupe d’Espagne cette saison, bien qu’ils n’ajouteront pas une autre Copa de la Reina à leurs honneurs après avoir été expulsés de la compétition pour avoir aligné une équipe inéligible en huitièmes de finale.