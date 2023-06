La séquence de 12 victoires consécutives des Reds se termine par une défaite contre les Braves: quelle est la prochaine étape pour Cincinnati

CINCINNATI – La séquence de 12 victoires consécutives des Reds a pris fin samedi avec une défaite de 7-6 contre les Braves au Great American Ball Park, mais comme tant d’autres matchs de cette séquence, cela s’est joué au dernier retrait. Voici ce que vous devez savoir :

Les Reds, qui ont 26 victoires par derrière cette saison et ont tiré de l’arrière à un moment donné dans sept des 12 victoires de la séquence, ont pris du retard lors de la deuxième manche contre Atlanta.

Bien qu’ils aient été plusieurs fois à l’intérieur d’une course, ils n’ont jamais pu surmonter la bosse, même après avoir frappé des circuits consécutifs en fin de neuvième contre les Braves plus proches Raisel Iglesias, un ancien rouge.

Les Reds ont entamé la séquence le 10 juin à St. Louis, battant les Cardinals 8-4. Cincinnati est entré dans ce match 29-35 et occupait la troisième place de la National League Central.

Avec la défaite, les Reds ont maintenant une fiche de 41-36, mais mènent toujours la NL Central par 1,5 matchs grâce à une défaite des Brewers à Cleveland.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Comment les Reds ont-ils gagné 12 fois de suite ?

Il ne commençait pas à lancer, c’est certain. Les Reds ont dû obtenir autant de victoires par derrière en partie parce qu’ils ont pris du retard si souvent. Les deux meilleurs partants de l’équipe, Hunter Greene et Nick Lodolo, sont actuellement sur la liste des blessés. Greene a fait deux départs, tandis que Graham Ashcraft, qui a commencé la saison dans la rotation, a quitté l’IL samedi et a subi la défaite. Bien que les partants aient eu du mal, l’offensive a été prolifique, avec une moyenne de 6,6 points par match.

Alors que la sensation recrue Elly De La Cruz est apparue juste avant le début de la séquence, il a joué un rôle important dans les efforts de l’équipe, frappant pour le cycle vendredi, la première fois qu’un joueur des Reds avait frappé pour le cycle depuis 1989. 12 victoires, six par un point et plus près Alexis Díaz a réalisé sept arrêts pendant le point, avec trois autres lanceurs – Ricky Karcher, Alex Young et Buck Farmer – qui ont réalisé des arrêts.

Quelle est la prochaine étape pour les Reds ?

Sur les 12 victoires, huit matchs étaient contre des équipes de dernière place dans les Cardinals, les Royals et les Rocheuses. Les Reds ont réussi un balayage à Houston et ont remporté le premier match à domicile contre les Braves, la meilleure équipe de la NL. Le calendrier ne devient pas plus facile, car l’équipe n’affronte que deux équipes avec des records de défaite pendant la pause des étoiles, accueillant les Padres le week-end prochain et se rendant à Washington la première semaine de juillet. L’équipe a également vu un autre partant, Ben Lively, aller sur l’IL avant le match de samedi et ils ne s’attendent pas à ce que Greene ou Lodolo revienne avant août. L’enclos des releveurs a été formidable pendant l’étirement, mais il a été fortement utilisé.

Pourtant, l’infraction est légitime avec un ancien MVP au bâton sixième à Joey Votto. Votto est revenu de son opération à l’épaule en août dernier pour frapper trois circuits lors de ses cinq premiers matchs, dont deux lors de la victoire de vendredi contre les Braves. Vendredi, les Reds sont revenus d’un déficit de 5-0 pour battre Atlanta et ont été menés par quatre points à un moment donné samedi.

Déjà chargés de quatre recrues qui ont grandement contribué – De La Cruz, l’arrêt-court Matt McLain, le joueur de champ intérieur / voltigeur Spencer Steer et le partant Andrew Abbott – les Reds ont toujours le joueur de champ intérieur Christian Encarnacion-Strand et le droitier Connor Phillips qui pourraient encore monter cette année et contribuer.

Ce qu’ils disent

Le manager des Reds, David Bell, a déclaré après la défaite : « La séquence a été excellente, mais ce que nous avons construit ne s’en va pas. »

