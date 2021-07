La séquence d’actualité d’Apple sur l’iPhone se heurtera à une pénurie mondiale de puces

Apple a annoncé mardi un trimestre d’explosion, tiré par les ventes d’iPhones, qui ont augmenté de 50% par an pour atteindre 39,57 milliards de dollars de ventes.

Cela fait suite au trimestre de mars, où les ventes d’iPhone ont augmenté de 65,5% par an, et au trimestre de vacances d’Apple, où les ventes ont augmenté de 17% à 65,60 milliards de dollars.

L’iPhone est sur une lancée fulgurante grâce à la sortie de l’iPhone 12 l’année dernière, qui est la première refonte importante de l’iPhone depuis 2017. Les consommateurs actuels d’iPhone passent au premier iPhone avec 5G, et de nombreuses personnes passent d’un téléphone Android, Apple a déclaré mardi le PDG Tim Cook.

Mais Apple est maintenant confronté à un problème qui a pris au piège tout le monde, des fabricants de consoles de jeux aux constructeurs automobiles en passant par les activités PC de Microsoft : une pénurie de puces et d’autres composants à l’échelle de l’industrie.

Mardi, le PDG d’Apple, Tim Cook, a averti que les « contraintes d’approvisionnement » en silicium affecteraient les ventes de l’iPhone ainsi que de l’iPad.

Cook a déclaré que les pénuries ne concernent pas les processeurs haute puissance qu’Apple a fabriqués pour ses appareils, mais ce qu’on appelle les « nœuds hérités », ou les puces qui remplissent des fonctions quotidiennes telles que la commande d’écrans ou le décodage audio, et peuvent être fabriquées à l’aide d’anciens équipement.

« La majorité des contraintes que nous constatons sont de la variété que je pense que d’autres voient, que je qualifierais de pénurie du secteur », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, lors d’un appel avec des analystes.

Dans le cas d’autres pénuries de composants, il l’a attribuée à une demande dépassant les propres prévisions d’Apple.

« Nous avons quelques pénuries en plus de cela, c’est là que la demande a été si grande et si au-delà de nos propres attentes qu’il est difficile d’obtenir l’ensemble des pièces dans les délais que nous essayons d’obtenir. »

Apple avait déjà averti que les pénuries d’approvisionnement affecteraient l’entreprise au cours du trimestre se terminant en juin, mais ces pénuries affectaient l’iPad et le Mac, et non le produit le plus important d’Apple. Apple avait déclaré en avril que les contraintes d’approvisionnement pourraient être un frein de 3 à 4 milliards de dollars sur les ventes, mais Cook a déclaré dans une interview mardi qu’Apple était capable de naviguer et de réduire l’impact à un niveau inférieur à ce qu’il avait prévu.

« Nous avons en fait été en mesure d’atténuer une partie de cela, et nous sommes arrivés dans la partie inférieure de cette fourchette », a déclaré Cook à Josh Lipton de CNBC.

Mardi, Apple n’a pas donné de fourchette exacte sur la façon dont les pénuries de composants affecteraient son trimestre de septembre, mais le directeur financier Luca Maestri a déclaré que la société s’attend à ce qu’elles » soient plus importantes que ce que nous avons connu au cours du trimestre de juin « .

Les pénuries d’iPhone ne condamneront pas Apple – il s’attend toujours à un ralentissement de la croissance « à deux chiffres » par rapport aux 64,7 milliards de dollars annoncés au cours du trimestre de septembre de l’année dernière. Mais l’aveu montre que même Apple – avec sa chaîne d’approvisionnement prodigieuse, son PDG expert en opérations et son pouvoir d’achat auprès des fournisseurs, peut avoir du mal à obtenir les pièces dont il a besoin pour répondre à la demande dans un contexte de pénurie mondiale.

Les actions d’Apple ont chuté d’environ 2% après les heures suivant la publication des résultats, malgré le trimestre en panne.