La séquence créative du dramaturge Sean Grennan va bon train – Shaw Local

Il a été dit que les talents du dramaturge Sean Grennan résident dans son incroyable capacité à créer des personnages identifiables et adorables dans des moments humoristiques mais très humains. En tant que spectateur de plusieurs de ses œuvres et ayant réalisé son film « Married Alive! » musical, je le déclare sans équivoque vrai. Et dans une interview, Grennan lui-même se révèle plein d’humour et très humain.

Originaire d’Oak Park, dans l’Illinois, Grennan est également acteur – un vétéran de nombreuses comédies musicales et pièces de théâtre de la région de Chicago : de « Merrily We Roll Along » à « The Taming of the Shrew » (Sondheim et Shakespeare – pas mal – les deux pères de théâtre). Grennan a honoré les scènes du Goodman, du Steppenwolf, du Chicago Shakespeare Theatre et de Drury Lane, pour n’en citer que quelques-uns. Il a fait de la télévision et des films, avec « The Untouchables », « Rudy » et « Law & Order: SVU » sur son CV. Grennan est un fier membre de l’AEA, du SAG-AFTRA et de la Dramatists Guild. Il croit qu’il est dans « la bonne chaise maintenant » avec son écriture dramatique. Pourtant, même s’il n’était pas pressé de se remettre à jouer, il ne refusait rien. Après sa dernière apparition sur scène en 2014, dans une pièce à deux, 14 personnages, à changement rapide de costume, « Le mystère d’Irma Vep », Grennan dit qu’il préfère donner ses mots aux acteurs plutôt que de devoir se souvenir des mots lui-même . La structure de l’écriture dramatique est « dans son ADN ».

Sean Grennan est sur le point de voir sa quatrième première mondiale être mise en scène par Peninsula Players. (Photo fournie par Sean Grennan)

C’est la sœur de Grennan, basée à New York, Erin, une ancienne actrice de Peninsula Players dans le comté de Door, dans le Wisconsin, qui a joué un rôle déterminant en portant son travail à l’attention du directeur artistique de Peninsula Players, aujourd’hui à la retraite, Greg Vinkler. Grennan avait écrit plusieurs comédies musicales et pièces de théâtre pour l’ American Heartland Theatre de Kansas City , aujourd’hui disparu ; l’une de ces pièces était « Making God Laugh ». Initialement rejeté par Heartland en raison de la préférence de cette société pour les comédies légères, « Making God Laugh » a fait l’objet d’un atelier à New York avec Rondi Reed dans le rôle de la mère. Vinkler a tellement aimé la pièce qu’il l’a insérée dans la production d’ouverture de Peninsula Players.

Dans notre conversation, Grennan a continuellement révélé son humilité et sa gratitude. Sa septième pièce, « A Rock Sails By », aura sa première mondiale au Peninsula Players le 13 juin. Il s’agit de la quatrième première mondiale au Peninsula Players pour Grennan (les premières précédentes incluent « Making God Laugh », « The Tin Woman » et « De temps en temps »).

« Nous avons un casting, une équipe de conception et un réalisateur assez formidables, donc si le spectacle échoue, c’est absolument de ma faute », a-t-il déclaré avec un esprit révélateur.

Réalisé par l’actuelle directrice artistique de Peninsula Players, Linda Fortunato, « A Rock Sails By » est basé sur un événement réel et fait partie de la première série World Premiere Wisconsin. Comme Grennan décrit ce travail : En 2017, un astéroïde de la taille d’un bus et de forme inhabituelle « a pris un virage à gauche derrière la lune et est tombé dans notre gravité, se dirigeant droit vers la Terre ». L’astéroïde l’intéressait, mais il voulait faire de l’événement une histoire humaine avec un caractère naturel ; cela a abouti à l’histoire de l’astrophysicienne mal citée Lynn Cummings, qui tente d’équilibrer la science, la foi, la reconnexion avec sa fille et la perte de son mari. Le personnage Cummings est nominé pour le prix Nobel; elle doit également faire face à un ambitieux « journaliste clickbait » tout au long de l’émission. Grennan a dit qu’il avait écrit la fin de la pièce avant le milieu, afin qu’il « puisse voir où il allait ». Le dramaturge prévoit d’assister aux répétitions avant l’ouverture de la première.

Je lui ai demandé s’il était difficile d’assister aux répétitions d’une de ses pièces ; c’est son bébé, après tout. Grennan a déclaré qu’en étant dans la pièce, il pouvait écouter les acteurs et arranger les choses. Il reconnaît volontiers que parfois « les acteurs connaissent mieux les émissions que les dramaturges ». Grennan déclare sans hésitation qu’il aime travailler avec des réalisateurs et des acteurs ; il aime « partager la voix de la pièce ». Il n’est pas rare que Grennan réécrive quatre à cinq pages d’une scène comme il l’a fait pour sa pièce « Now and Then », ou fasse 30 à 40 changements de ligne pour être plus concis : « I’m a little winding ». Cependant, il ne parlera généralement pas jusqu’à la pause et il aime « adapter les vêtements aux acteurs ».

Il ne ralentit pas quand il s’agit de projets. Grennan travaille actuellement sur sa sixième comédie musicale, retrouvant son ancienne partenaire d’écriture musicale Leah Okimoto. C’est au début du processus et ils prennent leur temps. Le spectacle est basé sur la vie d’Okimoto, et Grennan écrira le livre et les paroles ; elle fera la musique. La «faim» d’écrire à nouveau une comédie musicale est venue après que les plans de développer sa pièce populaire «The Tin Woman» en une comédie musicale ont échoué.

Grennan rêve de continuer comme le dramaturge Horton Foote, qui écrivait encore dans ses 90 ans. Il cite une citation favorite de Foote : « Les écrivains s’expliquent le monde à eux-mêmes. » Dans le cas de Grennan, je dois être en désaccord ; il a fait un travail merveilleux pour nous expliquer le monde, et j’espère que sa voix unique résonnera pour les années à venir.

• Regina Belt-Daniels est extrêmement chanceuse d’assister à la première mondiale de « A Rock Sails By ». Une soirée d’été sur une scène en plein air sur les rives de Green Bay invite tous les amateurs de théâtre.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: « A Rock Sails By » première mondiale

QUAND: Du 13 juin au 2 juillet

OÙ: Joueurs de la péninsule, 4351, chemin des joueurs de la péninsule, Fish Creek, Wisconsin

COÛT: 42$ à 48$

INFORMATION: 920-868-3287, [email protected], péninsuleplayers.com