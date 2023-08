La sépulture d’un prêtre vieille de 3 000 ans découverte au Pérou

Une équipe d’archéologues japonais et péruviens travaillant dans la région de Cajamarca, au nord du Pérou, a découvert les restes vieux de 3 000 ans d’un homme qu’ils pensent être un prêtre des temples de la région.

L’individu a été retrouvé sur le site archéologique de Pacopampa, à environ 900 kilomètres au nord de Lima. Pacopampa se trouve dans la chaîne de montagnes des Andes, à une altitude élevée de 8 200 pieds (2 500 mètres). Le site était occupé par le La culture Chavinun groupe culturel pré-inca qui a prospéré au Pérou au premier millénaire avant notre ère.

Pacopampa comprend neuf bâtiments monumentaux en pierre et de grandes œuvres d’art et structures cérémonielles en pierre sculptée, dont un grande stèle avec des figures anthropomorphes (actuellement prêté au Metropolitan Museum of Art de New York) et un figurine féline.

« Cette découverte est extrêmement importante car il est l’un des premiers prêtres à commencer à contrôler les temples des Andes du nord du pays », a déclaré Yuji Seki, archéologue au Musée national d’ethnologie du Japon. travaille sur le site depuis 18 ans, a déclaré à l’AFP.

Le squelette du prêtre a été retrouvé avec de petits bols en céramique, une spatule en os sculpté et deux sceaux décorés de dessins représentant un visage anthropomorphe et un jaguar, selon à l’AFP . La tombe circulaire contenant le corps et les objets funéraires a été trouvée sous six couches de terre et de cendres et mesure 10 pieds (3 mètres) de largeur et 3,3 pieds (un mètre) de profondeur.

« Il semble que ce soit un adulte et, d’après l’observation du bassin, il semble que ce soit un mâle, un homme », a déclaré Seki dans un communiqué. vidéo publiée par l’AFP, dans lequel il s’accroupit dans le tombeau. « Près du crâne, il est cassé mais il y a un bol ou un récipient… et à part cela, sur le côté du bras gauche, il y a deux petits vaisseaux. »

En septembre 2022, l’équipe archéologique a découvert une autre tombe sacerdotale contenant des instruments de musique fabriqués à partir de coquilles ressemblant à des conques. Et de retour en 2015 Les archéologues ont découvert les restes vieux d’environ 2 700 ans de deux prêtres du « Serpent Jaguar ». Avec la nouvelle trouvaille, Pacopampa commence à ressembler à l’équivalent Chavín du Vatican.

En 2017, analyse de 104 individus qui vivaient dans la région de Pacopampa entre les périodes de formation moyenne et tardive (1 200 avant notre ère à 500 avant notre ère) suggèrent que des violences se produisaient parfois dans la communauté, avec une poignée d’individus présentant des fractures crâniennes et des membres ainsi que des membres luxés. Certaines blessures montraient des signes de guérison.

La violence n’est pas entièrement une surprise, étant donné à quel point certaines parties de la culture péruvienne précolombienne semblaient être métalliques. En 2021, les archéologues ont découvert un gisement de 50 pieds fresque murale d’un dieu araignée brandissant un couteau dans un ancien tumulus cérémonial, et l’année dernière, une autre équipe a trouvé des épines humaines sur des poteaux dans un lieu funéraire vieux de 500 ans.

Des fouilles supplémentaires à Pacopampa fourniront probablement plus d’informations sur la culture qui habitait le site il y a plusieurs millénaires. Si l’on en croit les découvertes récentes il semble tout à fait raisonnable de s’attendre à ce que davantage de prêtres sortent de leurs tombes anciennes.

