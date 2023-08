La septuple médaillée d’or olympique Simone Biles concourra depuis Tokyo 2020

« The Twisties », un terme redouté par les gymnastes, est un terme d’argot désignant le moment où un athlète perd soudainement la conscience de l’air pendant une routine.

Ensuite, la septuple médaillée d’or olympique, Simone Biles, a prononcé les mots à Tokyo lorsqu’elle a fait face au même blocage mental aux Jeux olympiques de 2020. Cela l’a même forcée à se retirer de plusieurs compétitions, y compris l’équipe et les finales du concours multiple pour se protéger.

« C’est presque comme une sorte de mythe », a déclaré l’entraîneur de longue date de gymnastique masculine de l’Oklahoma, Mark Williams. « Quand quelqu’un dit ‘les twisties’, tout le monde frissonne parce que c’est mauvais. »

Biles est revenu pour remporter le bronze à la poutre tout en effectuant une routine légèrement modifiée qui supprimait tout élément de torsion. C’était sa septième médaille olympique, et elle a qualifié le triomphe de doux tout en admettant que les twisties n’avaient pas vraiment disparu. Elle et l’entraîneur Cécile Landi venaient de trouver un moyen de les contourner.

Ce ne sera pas une option samedi lorsque Biles participera pour la première fois depuis Tokyo à l’US Classic dans la banlieue de Chicago. À partir de jeudi, Biles, 26 ans, devrait participer aux quatre épreuves, y compris les barres asymétriques, ce qu’elle a reconnu sur son fil d’histoires Instagram cette semaine a été la discipline la plus difficile à reprendre « à la fois mentalement et physiquement » parce que le les routines sont essentiellement 45 secondes de retournement, de flottement et de torsion ininterrompus d’une barre à l’autre.

Biles pourrait décider à tout moment de ce qu’elle est à l’aise de faire et de ne pas faire à ce stade, bien que la gymnaste féminine la plus décorée de tous les temps ait ajouté : « Je vais bien. Je me tords à nouveau. Pas de soucis. Tout est bon. »

Cependant, ce week-end ou les 12 prochains mois à l’approche des Jeux olympiques de Paris – si cela va aussi loin –, le simple fait de revenir à ce point est une victoire en soi.

Tout le monde ne le fait pas.

Environ un mois après que Biles a soulevé la conversation sur «les twisties» et les problèmes de santé mentale qui leur sont associés, Gage Dyer s’entraînait dans l’Oklahoma et visait une place aux championnats du monde 2021.

De solides performances aux essais olympiques de 2021 – où il a terminé troisième au saut et quatrième aux exercices au sol – ont fait monter en flèche la confiance de Dyer. Pourtant, il savait qu’il devait augmenter la difficulté de ses routines s’il voulait se rendre aux mondes.

Plus de torsion. Plus de retournement. Les éléments lui étaient devenus faciles depuis qu’il était devenu gymnaste à 13 ans, un âge inhabituellement avancé pour quelqu’un qui se mettait au sport. Non pas que cela l’ait arrêté. En cinq ans, Dyer s’était frayé un chemin dans l’Oklahoma, l’un des programmes masculins dominants du pays.

En 2018, il participait régulièrement à des compétitions nationales. Au printemps 2021, il était champion de la NCAA dans plusieurs événements. Bien sûr, il avait entendu parler des « twisties », mais ne les avait jamais expérimentés. Tout est venu si facilement pendant si longtemps qu’il a supposé qu’il ne le ferait jamais.

Puis à la fin de l’été ou au début de l’automne 2021, les bases qu’il maîtrisait si facilement à un jeune âge ont essentiellement disparu.

Williams l’a remarqué. Non pas que Dyer veuille en parler.

« Il ne m’a tout simplement pas dit », a déclaré Williams. «Il a juste arrêté de faire certaines des choses qu’il faisait. Je dirais : ‘Comment se fait-il que tu ne fasses pas ça ?’ Il disait : ‘Je viens de me perdre, je ne le fais pas aujourd’hui.’ Quelques jours plus tard, ‘Tu as compris ça?’ ‘Non pas encore.' »

C’était peut-être le stress d’avoir 23 ans – une période où un gymnaste masculin entre généralement dans son apogée – et de se sentir comme s’il était «sur l’horloge». C’était peut-être la ligne de démarcation qu’il essayait de franchir entre ajouter plus de difficulté à la hâte tout en affinant ses «anciennes» compétences. C’était peut-être autre chose.

À ce jour, Dyer n’est toujours pas sûr de ce qui s’est passé. Tout ce qu’il sait, c’est que pendant des années, il a pu faire un « full in » – un double backflip avec une torsion complète mélangée – et ensuite il ne pouvait plus.

Le full-in a toujours été « super basique » jusqu’au moment où il est devenu à la limite de l’impossible.

« Je me dis, ‘si je ne peux pas faire ça, alors j’ai un sérieux problème' », a déclaré Dyer.

Bien qu’il n’y ait pas de remède commun pour « les twisties », de nombreux gymnastes bénéficient d’un recul mental dans l’espoir d’appuyer sur une sorte de bouton de réinitialisation interne. Dyer, essayant de prouver au comité de sélection qu’il était prêt à concourir sur la scène mondiale , n’avait pas ce luxe.

Une blessure à la cheville subie à l’entraînement l’a finalement sorti du lot. Il espérait que la petite pause offerte par la blessure l’aiderait à comprendre. Ce n’était pas le cas.

Il se retrouverait à essayer de jeter les compétences les plus courantes – du moins les compétences de routine pour quelqu’un avec son CV – dans une fosse à mousse uniquement pour que cela se transforme en «chaos complet». Il atterrirait sur le dos. Il atterrirait sur le côté. Partout, semblait-il, sauf ses pieds.

Dyer a comparé cela à un rêve – peut-être que cauchemar est le meilleur mot – où vous devez courir pour sauver votre vie, et vous regardez vers le bas et vos jambes bougent et vous n’allez tout simplement nulle part.

« Je viens juste d’arriver à un point où je savais que si je continuais à essayer de faire ça et que je réussissais, je vais atterrir sur la tête et être gravement blessé », a déclaré Dyer.

Alors que Dyer a pu maintenir certains des éléments de tumbling qui ont fait de lui un spécialiste des exercices au sol et du saut – des choses comme les piques à triple dos, des compétences qui ne nécessitaient que des retournements, pas des torsions – en février 2022, il s’est rendu compte qu’il essayait de courir au 2024 L’équipe olympique était futile.

« La lutte d’essayer de rivaliser et d’essayer de maintenir ce haut niveau de compétitivité pendant que je faisais face à ce que je faisais, cela n’aurait pas été bénéfique pour moi », a-t-il déclaré.

Dyer a déménagé en Floride et travaille actuellement dans le spectacle « Lion King » à Walt Disney World, où une partie de son travail l’oblige à travailler sur un trampoline. Certaines des choses qu’il pensait avoir disparues à jamais au plus fort des « twisties » sont revenues. Pas assez pour qu’il envisage de sortir de sa retraite.

« Je suis un peu en paix avec ce que j’ai fait, mais aussi, je vais regarder la gymnastique et ça me manque vraiment et je me dis que je pourrais revenir si je le voulais », a déclaré Dyer. «Ça a été dans ma tête une fois ou deux. Mais je ne le vois pas. … J’aime vraiment le chapitre de la vie dans lequel je suis.

Dyer regardera samedi soir quand Biles reviendra sous les projecteurs pour la première fois depuis ces deux semaines surréalistes au Japon, lorsque le monde du sport s’est arrêté pour se concentrer sur un athlète singulier qui est passé de grand favori pour remporter une poignée de médailles d’or à essentiellement un pom-pom girl de ses coéquipières américaines pendant qu’elle et ses entraîneurs essayaient de comprendre ce qui n’allait pas.

Il pense que la franchise de Biles à propos de sa bataille avec les divers éléments des « torsions » a rendu plus sûr le fait d’en parler.

« Elle le prouve en ce moment que vous pouvez revenir à un certain niveau et être capable de concourir », a-t-il déclaré. « Que ce n’est pas la fin de tout. Il y a un chemin de retour.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)